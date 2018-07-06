В Украине открывается первый Apple Shop

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В июле 2018 г. в Одессе откроется первый в Украине Apple Shop.

Apple Shop — это специальные зоны продукции Apple, которые предлагают потребителям особый опыт покупки продукции Apple. Apple Shop размещены только у ключевых розничных партнеров, который соответствуют строгим требованиям компании Apple.

Магазин открывается в самом большом магазине гаджетов в Украине — одесском МегаЦитрусе, расположенном на Греческой площади. Национальная сеть гаджетов и аксессуаров Цитрус имеет статус Authorised Reseller. В зоне площадью около 60 м² можно стать частью мира Apple, протестировать все устройства, оценить новинки, получить консультации от специалистов и прочувствовать философию бренда. В Apple Shop, как и собственных магазинах компании Apple — Apple Store, все продумано до минимальных деталей и для удобства покупателей: свободный доступ ко всем продуктам, детальные описания каждого из продуктов, самый большой ассортимент оригинальных продуктов Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг.

В Apple Shop будут работать сертифицированные специалисты компании Цитрус – профессионалы, которые прошли специальное обучение, досконально знают продукты и готовые обучать пользователей.

Инициатива открытия Apple Shop является для Украины уникальной, но не в новинку за рубежом: Apple Shop можно встретить в супермаркетах бытовой техники и электроники во многих европейских странах.

Первые посетители нового магазина Apple Shop смогут в день открытия стать участниками розыгрыша одного из самых желанных флагманов в мире. Секретный пропуск для участия в нем – это регистрация и старенький iPhone на руках. Также для всех посетителей, которые задумываются о покупке нового Mac или iPad, будут действовать специальные промо предложения