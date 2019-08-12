WayForPay: Три причины подключить Google Pay и Apple Pay к себе на сайт или в мобильное приложение

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Оплата инновационными методами Google Pay и Apple Pay набирает популярность во всем мире и в том числе и в Украине.

Google Pay™ стартовал в Украине в ноябре 2017. Украинцам стали доступны безналичные расчеты с помощью своего Android-гаджета с технологией NFC. Сегодня сервис работает с 19 украинскими банками. С мая 2018 года Украина стала 26 страной, где доступна система бесконтактных платежей Apple Pay. К системе подключены 10 украинских банков.

В феврале этого года платежный сервис WayForPay первым реализовал возможность приема платежей с помощью Google Pay для украинских онлайн-предпринимателей. Немного позже среди доступных методов платежей появился Apple Pay. На сегодня платежные методы стали доступны более чем 8000 сайтам, подключенным к WayForPay.

Ниже три причины, зачем необходимы данные платежные методы у онлайн-предпринимателей на сайте или в мобильном приложении:

1. Быстрый и удобный способ оплаты для покупателя

Процесс оплаты достаточно прост: пользователю достаточно добавить карту, при оплате кликнуть на кнопку и подтвердить платеж (важно помнить, что метод оплаты Apple Pay доступен только для пользователей гаджетов Apple).

Попробовать как работают платежные методы можно на демо странице WayForPay. Провести оплату можно как через отдельные кнопки, так и на платежной странице сервиса.

Учитывая то, что Google Pay и Apple Pay также охватывает пользователей, которые предпочитают проводить расчеты в розничных магазинах с помощью своего телефона с добавленной картой, процесс оплаты в онлайне сводится к тому, что покупателю необходимо нажать на кнопку платежного метода и подтвердить оплату.

2. Рост популярности

Оплата через Google Pay и Apple Pay набирает популярность среди украинцев. Пока карты остаются наиболее востребованными, но по данным WayForPay c каждым месяцем происходит прирост объема платежей через инновационные платежные методы.

Согласно данным WayForPay в онлайне, с помощью Apple Pay пользователи больше всего предпочитают оплачивать: сервисы и услуги (21,36%), билеты в кино и на мероприятия (17,85%), книги (10,74%). При этом топ-3 популярных категорий для оплаты через Google Pay схожи, за исключением категории «Книги», вместо которой в первой тройке — «Доставка еды» (7,04%).

3. Простое подключение

К сайтам, использующим WayForPay, платежные методы Google Pay и Apple Pay подключаются автоматически, без дополнительных договоров и интеграций. Соответствующие кнопки будут отображаться на платежной странице.

Также возможно реализовать полную интеграцию платежных методов. При таком способе подключения кнопки могут отображаться без перехода на платежную страницу/виджет WayForPay, например на странице товара или в корзине. С условиями и требованиями по полной интеграции можно ознакомиться по ссылке: Google Pay и Apple Pay.

Данные по транзакциям, проведенным методами Google Pay и Apple Pay, будут отображены в личном кабинете WayForPay. Транзакции можно анализировать, проводить полные или частичные возвраты по платежам.

И еще немного аргументов в пользу Google Pay и Apple Pay:

Apple Pay или Google Pay?

По данным WayForPay, за период с марта по август, большая часть платежей онлайн приходилась все-таки на Google Pay. Средний чек на старте был одинаков, теперь средняя сумма при оплате с Apple Pay — 694 грн., через Google Pay меньше — 559 грн..

Выбирая только один платежный метод, можно потерять часть лояльной аудитории. Поэтому, лучше предоставить оба инновационных способы оплаты, тем более, что в WayForPay их можно подключить без проблем.

Кто уже подключил?

Более 8000 сайтов, в том числе Allo.ua, Yakaboo.ua, Karabas.ua. Посмотреть, как работают сервисы при прямой интеграции можно в мобильном приложении сервисов такси Uklon (Google Pay) и Opti Taxi (Apple Pay и Google Pay), в интернет магазине ilounge.ua (подключен Apple Pay).

Цена?

Комиссия до 2,5% от успешной оплаты и применяется ко всем платежным методам в сервисе. Кроме того, в WayForPay также можно подключить оплату Masterpass, Visa Checkout, Приват24, оплату по QR и прочие платежные методы.

Подключить Google Pay и Apple Pay