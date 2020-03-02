Zyxel и DC-Link объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения на территории Украины

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Компании DC-Link, ведущий ИТ дистрибьютор Украины, и Zyxel Networks, мировой производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования, объявляют о подписании соглашения, по условиям которого DC-Link становится официальным дистрибьютором продукции Zyxel Networks на территории Украины. Соглашение вступило в силу в феврале 2020 года.

DC-Link займется дистрибьюцией и технической поддержкой межсетевых экранов, коммутаторов, WiFi и LTE оборудования Zyxel с фокусом на предприятия малого и среднего бизнеса, а также системных интеграторов.

Zyxel — один из старейших мировых производителей высококачественного сетевого оборудования. Продукция компании хорошо известна и отлично зарекомендовала себя на постсоветском пространстве. В 2017 году компания объявила о реструктуризации бизнеса в регионе, в рамках которой сосредоточилась на разработке и производстве сетевого оборудования для средних и малых предприятий. Однако в портфолио производителя по-прежнему остаются и «домашние» решения: интернет-роутеры, LTE роутеры, домашние WiFi Mesh системы и другие устройства.

Сегодня Zyxel предлагает корпоративным клиентам широкую линейку сетевого оборудования от неуправляемых коммутаторов и точек доступа WiFi до мощных межсетевых экранов. Решения компании позволяют как модернизировать сетевую инфраструктуру предприятия для удовлетворения требованиям времени, так и создать ее «с нуля» «под ключ».

Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel по России и СНГ так прокомментировал событие: «Мы рады усилить наш канал дистрибуции в Украине таким активным и быстрорастущим игроком как DC-Link. Полагаю, что совместно с DC Link мы в короткие сроки добьемся в Украине ощутимых результатов. Команда Zyxel будет оказывать всестороннюю поддержку партнерам DC-Link – системным интеграторам, Интернет-магазинам, розничным игрокам, используя все наши ресурсы – маркетинговые и технические — и наращивая присутствие на Украинском рынке, заботясь в первую очередь о нуждах нашего с DC-Link канала продаж.»

О компании DC Link:

C 2002г является одним из ключевых игроков украинского рынка индустрии высоких технологий.

В числе ключевых направлений IT-бизнеса DC Link:

дистрибьюция компьютерной и офисной техники;

продажа средств связи;

гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

Среди широкого ряда преимуществ компании:

успешный 18-летний опыт работы на рынке;

развитая дилерская сеть;

полный комплекс услуг;

сертифицированные, опытные специалисты;

широкий ассортимент представленных торговых марок.

О компании Zyxel Networks:

Более 30 лет Zyxel помогает корпоративным и домашним пользователям эффективно использовать сетевые технологии. С первого дня своей истории компания делает ставку на инновации и всегда ориентирована на клиента. В 1989 году этот подход принес успех первому аналоговому факс-модему компании, а сегодня мы применяем искусственный интеллект и облачные вычисления для разработки мощных, надежных и безопасных сетевых решений.

Zyxel является одним из ведущих игроков на мировом телекоммуникационном рынке с самым мощным глобальным присутствием, включая:

Активное присутствие в 150 странах

700 тысяч компаний, улучшивших с Zyxel свою эффективность

Более 100 миллионов устройств по всему миру

Мы строим сети завтрашнего дня, помогаем использовать скрытый потенциал и улучшить продуктивность работы современных компаний. Наши решения применяются в бизнесе, дома и для развлечений.