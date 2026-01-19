Статті Крипто 19.01.2026 comment views icon

8 блокчейнів, які слід чекати у першому кварталі 2026 року

Андрій Шадрін

Depositphotos

Перший квартал 2026 року може стати періодом запуску нової хвилі блокчейн-інфраструктури. Об’єднує їх не гучний маркетинг, а спроба вийти за межі класичного DeFi-наративу й запропонувати блокчейни, корисні для реальних користувачів, бізнесу та інфраструктурних сценаріїв. Саме тому ці вісім мереж варто уважно відстежувати у першому кварталі 2026 року.

Кожен з нових блокчейнів вирішує чітко окреслену задачу. Блокчейн Tempo — платежі, у MegaETH це масштабування в реальному часі, Gensyn і Nexus націлені на обчислення та верифікацію, а Miden на приватність, pod — це мінімальні затримки, Pharos — практичний фінтех, а idOS про цифрову ідентичність.

Дані: EQW.News

Tempo — Layer 1 для платіжної інфраструктури

Tempo — EVM-сумісний блокчейн рівня Layer 1, орієнтований на платіжні операції та роботу зі стейблкоїнами. Проєкт залучив близько $500 млн інвестицій від Stripe та Paradigm. У грудні 2025 року було запущено публічний testnet для тестування платіжної інфраструктури та stablecoin-рішень.

Photo: EQW.News

Серед заявлених інтеграцій — Klarna, яка планує запуск власного стейблкоїна KlarnaUSD у mainnet Tempo у 2026 році. Основний сценарій використання — внутрішні платежі та зниження витрат на міжнародні транзакції. Запуск mainnet запланований на Q1 2026, також обговорюється можливий airdrop.

Дані: Х

Технічно Tempo орієнтований на високу пропускну здатність та швидке підтвердження транзакцій, із фокусом на платіжні шлюзи, on/off-ramp-інфраструктуру та інтеграцію з фінтех-сервісами.

MegaETH — високопродуктивний Layer 2 для Ethereum

MegaETH — це Layer 2 рішення для Ethereum, спрямоване на реальний час виконання транзакцій. Заявлені показники — понад 100 000 TPS та затримка менше ніж 1 мс. Проєкт залучив $108 млн інвестицій. TGE запланований на січень 2026 року.

Photo: EQW.News

Testnet MegaETH уже доступний для розробників. Mainnet beta очікується в Q1 2026. У листопаді 2025 року команда провела pre-deposit кампанію, у межах якої було зібрано $250 млн, однак процес супроводжувався технічними збоями.

Screenshot: MegaEth.com

MegaETH орієнтується на нативну сумісність із Ethereum та інтеграцію з міжмережевими протоколами. З першого дня заявлена підтримка підключення до 80+ мереж через Relay Protocol. Проєкт входить до переліку очікуваних запусків із потенційним airdrop для ранніх користувачів.

Gensyn — Layer 1 для децентралізованих AI-обчислень

Gensyn — блокчейн рівня Layer 1, призначений для децентралізованих обчислень у сфері глибинного навчання та штучного інтелекту. Проєкт залучив $67 млн інвестицій, серед інвесторів — a16z. Архітектура орієнтована на розподілене виконання ML-задач із верифікацією результатів.

Photo: EQW.News

У грудні 2025 року Gensyn провів продаж токена $AI на платформі Sonar. Було залучено $16,14 млн, FDV — $473 млн, участь взяли 7 412 користувачів. Запуск mainnet запланований на 2026 рік, для учасників testnet передбачені мультиплікатори.

Screenshot: Gensyn.ai

Після запуску основної мережі заплановано реліз прикладних сервісів, включно з Delphi та іншими AI-застосунками. У дорожній карті зазначено розподіл алокацій наприкінці грудня 2025 року. Проєкт розглядається як базова інфраструктура для AI-навантажень у Web3, можливий airdrop.

Nexus — zkVM для верифікованих обчислень

Nexus — це zero-knowledge virtual machine (zkVM), орієнтована на масштабовану перевірку обчислень, зокрема програм на Rust. Запуск mainnet запланований на Q1 2026 року, з підтримкою bridge-рішень та on-ramp-інфраструктури.

Photo: EQW.News

Проєкт уже провів Testnet III, у якому взяли участь понад 3 млн користувачів, оброблено більше ніж 80 млн транзакцій. Airdrop підтверджений. Nexus позиціюється як основа для побудови верифікованої фінансової мережі з мінімальною довірою.

Screenshot: Nexus.xyz

У жовтні 2025 року команда опублікувала roadmap, у якому зазначено реліз zkVM 4.0 у Q2 2026 року. Архітектура проєкту орієнтована на високий рівень формальної верифікації та інтеграцію zk-доказів у прикладні фінансові та обчислювальні сервіси.

Miden — ZK-rollup від Polygon з приватними смартконтрактами

Miden — ZK-rollup Layer 2, розроблений командою Polygon, з фокусом на приватні та масштабовані смартконтракти. Проєкт залучив $25 млн seed-інвестицій від a16z та інших фондів. Архітектура підтримує локальне та делеговане доказування, а також публічні й приватні режими виконання контрактів.

Photo: EQW.News

Запуск mainnet запланований на Q1 2026 року, одночасно з TGE. Власники токена $POL отримають 10% від загальної пропозиції Miden. Мережа побудована навколо zk-приватності з мінімальним витоком метаданих та підтримкою складних логічних операцій у приватному середовищі.

Screenshot: Polygon

Miden позиціюється як базовий ZK-шар для фінансових та корпоративних застосунків, де необхідна конфіденційність транзакцій і стану. У межах токеноміки передбачено стимулювання ранніх користувачів і розробників через тестнет-активності. Команда Polygon підтвердила стратегічну роль Miden як довгострокового ZK-шару для приватних фінансових застосунків.

Pod — консенсусless-примітив для транзакцій

Pod — це Layer 1 примітив, який обробляє транзакції як вхідні дані та формує лог як єдиний вихід, без класичного механізму консенсусу. Проєкт залучив $10 млн seed-інвестицій. Архітектура орієнтована на масштабовані та приватні транзакції.

Photo: EQW.News

Testnet запланований на Q3 2025 року, mainnet — на Q1 2026. Airdrop підтверджений. Модель Pod усуває необхідність глобальної синхронізації стану, що знижує затримки та підвищує пропускну здатність.

Дані: pod.network

Pod розглядається як інфраструктурний примітив для корпоративних та high-frequency сценаріїв, зокрема платіжних і внутрішніх облікових систем. Архітектура дозволяє масштабування без глобального стану, що відрізняє Pod від класичних L1.

Pharos — EVM Layer 1 для RealFi та платіжної інфраструктури

EVM-сумісний Layer 1 під назвою Pharos орієнтований на RealFi / RWA, платежі та прикладні фінансові сервіси. Мережа використовує оптимізований BFT-консенсус із швидкою фіналізацією (<1 с) та стабільними комісіями, без різких стрибків вартості транзакцій.

Photo: EQW.News

Проєкт підтримує стандартні інструменти Ethereum (Solidity, account-based модель) і розрахований на інтеграцію з фінтех-провайдерами та платіжними сервісами. У дорожній карті — токенізація реальних активів, платіжні шлюзи та бізнес-орієнтовані смартконтракти.

Photo: Pharos.xyz

Mainnet запуск запланований на Q1 2026 року. Pharos позиціюється як інфраструктурний блокчейн із передбачуваною економікою для фінансових застосунків. Проєкт залучив $8 млн інвестицій та запустив тестову мережу AtlanticOcean. У листопаді 2025 року було створено Pharos Foundation, TGE запланований одночасно з mainnet, airdrop підтверджений.

idOS — інфраструктура децентралізованої ідентичності (DID)

idOS — спеціалізований блокчейн-рівень для децентралізованої цифрової ідентичності та контролю персональних даних. Проєкт реалізує модель, у якій користувач володіє DID-даними та надає доступ до атрибутів через криптографічні докази без розкриття повної інформації.

Photo: EQW.News

idOS орієнтований на використання в DeFi, DAO, Web3-сервісах та KYC-сумісних сценаріях. Архітектура модульна, з підтримкою перевірюваних облікових записів і інтеграції з ончейн- та офчейн-системами.

Photo: idos.network

Запуск власної мережі очікується у Q1 2026 року. idOS не конкурує з універсальними L1, а виступає базовим рівнем ідентичності для Web3-екосистеми. Проєкт залучив $6,5 млн інвестицій; TGE перенесено на середину Q1 2026 року у зв’язку з переговорами з біржами. У roadmap зазначені запуск FaceSign (біометричний логін), Epoch 0 та система винагород, airdrop підтверджений.

Чого чекати від запусків?

Ці запуски можуть прискорити впровадження криптовалют у реальному світі, зосереджуючись на швидкості, приватності та RWA. Багато проєктів пропонують аірдропи, що приваблює ранніх користувачів. Водночас як і в усій криптоіндустрії, існують ризики затримок (наприклад, MegaETH зіткнувся з хаосом під час кампанії попередніх депозитів). Тому рекомендується проводити власне дослідження (DYOR) та стежити за оновленнями в офіційних каналах.

Джерело: EQW.news

