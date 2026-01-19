8 блокчейнів, які слід чекати у першому кварталі 2026 року

Depositphotos

Перший квартал 2026 року може стати періодом запуску нової хвилі блокчейн-інфраструктури. Об’єднує їх не гучний маркетинг, а спроба вийти за межі класичного DeFi-наративу й запропонувати блокчейни, корисні для реальних користувачів, бізнесу та інфраструктурних сценаріїв. Саме тому ці вісім мереж варто уважно відстежувати у першому кварталі 2026 року.

Кожен з нових блокчейнів вирішує чітко окреслену задачу. Блокчейн Tempo — платежі, у MegaETH це масштабування в реальному часі, Gensyn і Nexus націлені на обчислення та верифікацію, а Miden на приватність, pod — це мінімальні затримки, Pharos — практичний фінтех, а idOS про цифрову ідентичність.

Tempo — Layer 1 для платіжної інфраструктури

Tempo — EVM-сумісний блокчейн рівня Layer 1, орієнтований на платіжні операції та роботу зі стейблкоїнами. Проєкт залучив близько $500 млн інвестицій від Stripe та Paradigm. У грудні 2025 року було запущено публічний testnet для тестування платіжної інфраструктури та stablecoin-рішень.

Серед заявлених інтеграцій — Klarna, яка планує запуск власного стейблкоїна KlarnaUSD у mainnet Tempo у 2026 році. Основний сценарій використання — внутрішні платежі та зниження витрат на міжнародні транзакції. Запуск mainnet запланований на Q1 2026, також обговорюється можливий airdrop.

Технічно Tempo орієнтований на високу пропускну здатність та швидке підтвердження транзакцій, із фокусом на платіжні шлюзи, on/off-ramp-інфраструктуру та інтеграцію з фінтех-сервісами.

MegaETH — високопродуктивний Layer 2 для Ethereum

MegaETH — це Layer 2 рішення для Ethereum, спрямоване на реальний час виконання транзакцій. Заявлені показники — понад 100 000 TPS та затримка менше ніж 1 мс. Проєкт залучив $108 млн інвестицій. TGE запланований на січень 2026 року.

Testnet MegaETH уже доступний для розробників. Mainnet beta очікується в Q1 2026. У листопаді 2025 року команда провела pre-deposit кампанію, у межах якої було зібрано $250 млн, однак процес супроводжувався технічними збоями.

MegaETH орієнтується на нативну сумісність із Ethereum та інтеграцію з міжмережевими протоколами. З першого дня заявлена підтримка підключення до 80+ мереж через Relay Protocol. Проєкт входить до переліку очікуваних запусків із потенційним airdrop для ранніх користувачів.

Gensyn — Layer 1 для децентралізованих AI-обчислень

Gensyn — блокчейн рівня Layer 1, призначений для децентралізованих обчислень у сфері глибинного навчання та штучного інтелекту. Проєкт залучив $67 млн інвестицій, серед інвесторів — a16z. Архітектура орієнтована на розподілене виконання ML-задач із верифікацією результатів.

У грудні 2025 року Gensyn провів продаж токена $AI на платформі Sonar. Було залучено $16,14 млн, FDV — $473 млн, участь взяли 7 412 користувачів. Запуск mainnet запланований на 2026 рік, для учасників testnet передбачені мультиплікатори.

Після запуску основної мережі заплановано реліз прикладних сервісів, включно з Delphi та іншими AI-застосунками. У дорожній карті зазначено розподіл алокацій наприкінці грудня 2025 року. Проєкт розглядається як базова інфраструктура для AI-навантажень у Web3, можливий airdrop.

Nexus — zkVM для верифікованих обчислень

Nexus — це zero-knowledge virtual machine (zkVM), орієнтована на масштабовану перевірку обчислень, зокрема програм на Rust. Запуск mainnet запланований на Q1 2026 року, з підтримкою bridge-рішень та on-ramp-інфраструктури.

Проєкт уже провів Testnet III, у якому взяли участь понад 3 млн користувачів, оброблено більше ніж 80 млн транзакцій. Airdrop підтверджений. Nexus позиціюється як основа для побудови верифікованої фінансової мережі з мінімальною довірою.

У жовтні 2025 року команда опублікувала roadmap, у якому зазначено реліз zkVM 4.0 у Q2 2026 року. Архітектура проєкту орієнтована на високий рівень формальної верифікації та інтеграцію zk-доказів у прикладні фінансові та обчислювальні сервіси.

Miden — ZK-rollup від Polygon з приватними смартконтрактами

Miden — ZK-rollup Layer 2, розроблений командою Polygon, з фокусом на приватні та масштабовані смартконтракти. Проєкт залучив $25 млн seed-інвестицій від a16z та інших фондів. Архітектура підтримує локальне та делеговане доказування, а також публічні й приватні режими виконання контрактів.

Запуск mainnet запланований на Q1 2026 року, одночасно з TGE. Власники токена $POL отримають 10% від загальної пропозиції Miden. Мережа побудована навколо zk-приватності з мінімальним витоком метаданих та підтримкою складних логічних операцій у приватному середовищі.

Miden позиціюється як базовий ZK-шар для фінансових та корпоративних застосунків, де необхідна конфіденційність транзакцій і стану. У межах токеноміки передбачено стимулювання ранніх користувачів і розробників через тестнет-активності. Команда Polygon підтвердила стратегічну роль Miden як довгострокового ZK-шару для приватних фінансових застосунків.

Pod — консенсусless-примітив для транзакцій

Pod — це Layer 1 примітив, який обробляє транзакції як вхідні дані та формує лог як єдиний вихід, без класичного механізму консенсусу. Проєкт залучив $10 млн seed-інвестицій. Архітектура орієнтована на масштабовані та приватні транзакції.

Testnet запланований на Q3 2025 року, mainnet — на Q1 2026. Airdrop підтверджений. Модель Pod усуває необхідність глобальної синхронізації стану, що знижує затримки та підвищує пропускну здатність.

Pod розглядається як інфраструктурний примітив для корпоративних та high-frequency сценаріїв, зокрема платіжних і внутрішніх облікових систем. Архітектура дозволяє масштабування без глобального стану, що відрізняє Pod від класичних L1.

Pharos — EVM Layer 1 для RealFi та платіжної інфраструктури

EVM-сумісний Layer 1 під назвою Pharos орієнтований на RealFi / RWA, платежі та прикладні фінансові сервіси. Мережа використовує оптимізований BFT-консенсус із швидкою фіналізацією (<1 с) та стабільними комісіями, без різких стрибків вартості транзакцій.

Проєкт підтримує стандартні інструменти Ethereum (Solidity, account-based модель) і розрахований на інтеграцію з фінтех-провайдерами та платіжними сервісами. У дорожній карті — токенізація реальних активів, платіжні шлюзи та бізнес-орієнтовані смартконтракти.

Mainnet запуск запланований на Q1 2026 року. Pharos позиціюється як інфраструктурний блокчейн із передбачуваною економікою для фінансових застосунків. Проєкт залучив $8 млн інвестицій та запустив тестову мережу AtlanticOcean. У листопаді 2025 року було створено Pharos Foundation, TGE запланований одночасно з mainnet, airdrop підтверджений.

idOS — інфраструктура децентралізованої ідентичності (DID)

idOS — спеціалізований блокчейн-рівень для децентралізованої цифрової ідентичності та контролю персональних даних. Проєкт реалізує модель, у якій користувач володіє DID-даними та надає доступ до атрибутів через криптографічні докази без розкриття повної інформації.

idOS орієнтований на використання в DeFi, DAO, Web3-сервісах та KYC-сумісних сценаріях. Архітектура модульна, з підтримкою перевірюваних облікових записів і інтеграції з ончейн- та офчейн-системами.

Запуск власної мережі очікується у Q1 2026 року. idOS не конкурує з універсальними L1, а виступає базовим рівнем ідентичності для Web3-екосистеми. Проєкт залучив $6,5 млн інвестицій; TGE перенесено на середину Q1 2026 року у зв’язку з переговорами з біржами. У roadmap зазначені запуск FaceSign (біометричний логін), Epoch 0 та система винагород, airdrop підтверджений.

Чого чекати від запусків?

Ці запуски можуть прискорити впровадження криптовалют у реальному світі, зосереджуючись на швидкості, приватності та RWA. Багато проєктів пропонують аірдропи, що приваблює ранніх користувачів. Водночас як і в усій криптоіндустрії, існують ризики затримок (наприклад, MegaETH зіткнувся з хаосом під час кампанії попередніх депозитів). Тому рекомендується проводити власне дослідження (DYOR) та стежити за оновленнями в офіційних каналах.

Джерело: EQW.news