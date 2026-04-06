Біткоїн у 2025 та прогноз на 2026 рік: головне з дослідження Coindesk

2025 рік для криптовалют загалом став роком розбіжності між структурним прогресом і ринковими показниками. Попри те що регуляторна визначеність та інституційне визнання досягли нових віх, цінові показники загальмували. CoinDesk розглядає цю тенденцію на прикладі біткоїна.





Біткоїн увійшов у 2025 рік на хвилі оптимізму, підкріпленого очікуваннями сприятливішої регуляторної позиції за президента Дональда Трампа. Однак цей ентузіазм виявився недовготривалим, адже відновлення торгівельної напруженості — зокрема тарифи щодо Китаю та інших великих партнерів — знову внесло макроекономічну невизначеність і ринкову волатильність.

Як рухався біткоїн

Після стрибка до рекордного максимуму в $126 200 — ралі, обумовленого безпрецедентним корпоративним прийняттям — біткоїн різко відступив. Наразі актив торгується поблизу $70 тис., знизившись на 3,45% з початку року. Попри це домінування біткоїна зміцнилося: зросло з 58,1% до 59,4% — свідчення “втечі до якості” всередині криптосектору навіть в умовах спаду.

Значна частина зростання з квітня по жовтень була спричинена прискоренням прийняття BTC публічно котируваними компаніями. Коли приплив нових корпоративних учасників почав вичерпуватися, імпульс ралі слабшав тому ця динаміка була чітко помітна між серпнем і листопадом.





Додатковий тиск з боку продавців створили довгострокові власники: згідно з Whale Alert, з липня 25 адрес “китів”, що були неактивними понад десятиліття, перемістили монети в мережі, що свідчить про фіксацію прибутку з боку ранніх власників.

Одним із найдомінантніших наративів 2025 року є рішучий відрив біткоїн від традиційного чотирирічного ринкового циклу — фундаментальний зсув у ринковій структурі активу, обумовлений сплеском інституційної участі. Цінова динаміка біткоїн, схоже, еволюціонує за межі передбачуваного, керованого халвінгами ритму попередніх циклів.

Інституційне прийняття

2025 рік ознаменувався зміщенням інституційного прийняття біткоїна від спотових ETF до публічних казначейських компаній. Американські спотові ETF побачили сукупний чистий приплив у $23,6 млрд, однак публічні казначейські компанії демонстрували більший приплив п’ять кварталів поспіль. Сьогодні 196 публічних компаній розкрили холдинги в біткоїн.

Ці компанії цифрових активів у казначействі (DAT) збільшують кількість BTC на акцію через кілька механізмів: випуск боргу, придбання BTC зі знижкою через угоди з заблокованими токенами або використання криптоактивів через кредитування та деривативи.

Однак коефіцієнт mNAV — ринкова капіталізація відносно вартості чистих активів — впав нижче 1,00 для більшості DAT, включаючи Strategy Майкла Сейлора. Це обмежує їхню здатність випускати нові акції для купівлі більшої кількості BTC і в окремих випадках може навіть стимулювати продаж BTC для викупу власних акцій.

З боку ETF, попри те що нещодавні масові відтоки збігалися з локальними вершинами ринку, очікується продовження чистого припливу в міру розширення доступу до цифрових активів. Інтеграція крипто-ETF у платформи великих керуючих активами компаній, зокрема Vanguard, знижує бар’єри для інституційних інвесторів.

Наразі ETF і DAT разом тримають близько 12,8% від загальної пропозиції BTC, причому на глобальні ETF припадає 7,42% — зростання на 35% порівняно з початком року. Якщо припустити аналогічний темп зростання, сукупні холдинги ETF і DAT досягнуть 15-20% до кінця 2026 року, продовжуючи поглинати BTC темпами, що перевищують нову пропозицію.

BTC як засіб збереження вартості

У 2025 році BTC значною мірою поступався золоту в рік, затьмарений макроекономічною невизначеністю. Співвідношення ціни BTC/золото знизилося з 36 до 21, а співвідношення ринкової капіталізації — з 10% до 6%.

Біткоїн поводився дедалі більше як ризиковий актив із високою бетою, а не як хедж — особливо в короткострокових горизонтах. Під час піка тарифної кризи кореляція BTC–SPX перевищувала 0,80, тоді як кореляція з золотом знизилася до приблизно 0,750,75.

Це свідчить про те, що біткоїн торгувався як ризикочутливий актив, а не як захисний інструмент. Ми очікуємо збереження цієї тенденції і в 2026 році: вища кореляція з ризиковими активами (понад 0,6 із SPX) та слабша кореляція з золотом у стресових режимах.

BTCFi та біткоїн Layer 2

Комісії за транзакції становлять лише 1% від доходів майнерів — решту забезпечує блокова субсидія, яка після останнього халвінгу скоротилася до 3,125 BTC. Щоб лише зберегти поточний рівень доходів, ціна біткоїн мала б надійно подвоюватися кожні чотири роки — дедалі складніше припущення.





Відображаючи цей тиск, приблизно 15 публічних майнінгових компаній оголосили про часткове або повне переорієнтування на ШІ-інфраструктуру, а 7 із 10 найбільших майнерів світу вже отримують дохід від ШІ/HPC операцій.

Базова економіка підкреслює, чому це зміщення прискорюється. Попри те що хешрейт мережі досяг рекордних 1,1 ZH/s у жовтні, ціна біткоїн знизилася до ~$81 000, штовхнувши ціни хешрейту нижче $35/PH/s — значно нижче медіанної вартості публічних майнерів у $44,8/PH/s за третій квартал. Навіть найефективніші оператори працюють поблизу беззбитковості, а терміни окупності розтягуються понад 1 200 днів.

На цьому тлі зростає значення BTCFi та біткоїн Layer 2: загальна заблокована вартість у цьому секторі досягла майже $8 млрд у 2025 році. Найбільший протокол — Babylon із TVL близько $5 млрд — використовує біткоїн для криптографічних підтверджень і публікації стейкінгових зобов’язань.

Stacks генерує постійний попит на L1 через механізм Proof-of-Transfer, що вимагає прямих транзакцій у біткоїн для карбування блоків STX. Нові роллапи Citrea і Bitlayer, що стали можливими завдяки BitVM, виконують транзакції поза ланцюгом, публікуючи стейт-рути та докази в біткоїн L1.

Наступне десятиліття визначить, чи зможе біткоїн підтримувати вірогідний ринковий бюджет безпеки після того, як блокова субсидія стане надто малою для утримання майнерів. BTCFi та рішення для масштабування, що потребують біткоїн L1 для розрахунків і підтверджень, пропонують найбільш реалістичний шлях до довгострокової стійкості.





Зростання мережі

З впровадженням біткоїн Core 30 у листопаді ліміт даних OP_RETURN зріс із 80 байтів до 100 000 байтів — різкий стрибок, що значно спрощує вбудовування зображень та інших файлів безпосередньо в транзакції. Зміна стала відповіддю на поширену практику обходу попереднього ліміту через альтернативні технічні хаки.

Це спричинило жваві дебати в спільноті біткоїн. У відповідь кількість вузлів на консервативному біткоїн Knots зросла приблизно з 400 до понад 5 000, що становить близько 22% усіх публічно доступних вузлів.

На піку Ordinals у квітні 2024 року комісії за транзакції становили 50% доходів майнерів — проти нинішніх 1%. Повернення Ordinals та Inscriptions могло б суттєво поліпшити економіку майнінгу. Розширення ліміту OP_RETURN до 100 000 байтів також відкриває ширші сценарії використання для протоколів, побудованих поверх біткоїна, дозволяючи більш виразні та функціонально насичені застосунки.





Біткоїн та квантові обчислення

Квантові обчислення довго відкидалися як технологія, що “завжди буде через 30 років”. Але у 2025 році цей наратив зламався. DARPA через свою Ініціативу квантового бенчмаркінгу прямо прогнозує квантові обчислення корисного масштабу близько 2033 року, а провідні стандартизаційні органи орієнтуються на перехід до постквантового захисту у 2030–2035 роках.

Криптографічно значущий квантовий комп’ютер міг би зламати підписи ECDSA та Schnorr, використовуючи алгоритм Шора для отримання приватних ключів із публічних — компрометуючи основу моделі власності біткоїна. Хеш-функції на кшталт SHA-256 залишаються квантостійкими, однак у момент розкриття публічного ключа в мережі він стає вразливим, у тому числі під час кожної транзакції в польоті.

Під загрозою опиняться три категорії: ранні виходи P2PK (~1,7 млн BTC), монети з повторно використаними адресами (~4,8 млн BTC) та виходи Taproot (~185 000 BTC). Загалом 32% обігового біткоїна — близько $600 млрд — є вразливим у момент виходу такого комп’ютера в онлайн.

Враховуючи, що перехід на SegWit зайняв 2,5 роки, а на Taproot — 3,5 роки, спільноті необхідно вже зараз починати роботу над квантово-стійкою криптографією: оцінку постквантових схем підпису, впровадження нових типів адрес та добровільний шлях міграції для користувачів. Хоча 2026 рік ще не принесе квантової машини, здатної зламати ECDSA, вікно для підготовки звужується.



