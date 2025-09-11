Блокчейн-міста та лайнери: куди вони зникли?

Blockchains LLC. Фото: https://tomwiscombe.com

Багато обіцянок було зроблено. Ідеалісти та дегени зробили кілька спроб створити особливі куточки для однодумців по всьому світові. Але з десятків проєктів лише кілька змогли дотягти до стадії початку робіт. А до фінальної реалізації — лише один. Більшість не пережили обмеження регуляторів, нереалістичні очікування та інші складнощі. Згадаймо найамбітніші проєкти і що з ними сталось.

Круїзний лайнер MS Satoshi

Троє біткоїн-ентузіастів у 2020 році купили круїзний лайнер Pacific Dawn за $9,5 млн з наміром перетворити його на пливуче блокчейн-місто біля Панами. Корабель мав стати осередком для цифрових кочівників, де можна було б майнити крипту, вести бізнес і розраховуватися за все в біткоїнах. Але витрати на паливо у розмірі близько $12 тис. на день, пандемія COVID-19 і жорстке морське регулювання поставили крапку. Уже в грудні 2020 року корабель було продано.

Ліберленд

В далекому 2015 році чеський праворадикальний лібертаріанський політик Віт Єдлічка заявив про право власності на незаселену ділянку заплави на річці Дунай між Хорватією та Сербією. Єдлічка проголосив там нову державу, названу «Вільна республіка Ліберленд», де запровадили власну криптовалюту — Liberland Dollar (LLD). У вересні 2025 року ліберледський токен став доступним на криптотрейдинговій платформі Alchemy Pay. Хоча ні Хорватія, ні Сербія не претендують на територію Ліберленда, жодна з них не підтримує цю ідею.

Засновники, преса та активісти неодноразово мали сутички з поліцією під час спроб перетину хорватського кордону.

«Вільна республіка Ліберленд» не має жодного дипломатичного визнання з боку держав — членів Організації Об’єднаних Націй. Однак Ліберленд встановив дипломатичні відносини з самопроголошеною державою Сомаліленд, яка проголосила незалежність від Сомалі в 1991 році. Ліберленд і Сомаліленд підписали Меморандум про взаєморозуміння у вересні 2017 року з метою встановлення більш тісних відносин і співпраці в галузях технології, енергопостачання та банківської справи. Також 16 квітня 2017 року Bitnation анонсувала партнерство з Ліберлендом.

Bitnation — це компанія, яка називає себе першою у світі «електронною державою», що працює на базі технології блокчейн. Вона надає ряд послуг, характерних для традиційних держав: посвідчення особи, підтвердження значущих подій (нотаріат).

CityDAO

У 2021 році америанський штат Вайомінг ухвалив закон, що визнав DAO (децентралізовані автономні організації) юридичними особами. За підтримки 5 тис. людей проєкт CityDAO зібрав $8 млн інвестицій та купив 40 акрів землі. Метою проєкту було довести, що DAO можуть купувати та управляти землею, оптимізувати процес прийняття рішень та управління муніципальними органами, а також вирішувати конфлікти.

За перший місяць проєкт зібрав понад 250 тис. шляхом продажу невзаємозамінних токенів (NFT) під назвою Citizen NFT. Покупки у впливових прокриптовалютних підприємців, таких як мільярдер-інвестор Shark Tank Марк К’юбан та генеральний директор Coinbase Браян Армстронг, допомогли підігріти інтерес до CityDAO. Так почалось «будівництво міста майбутнього на блокчейні Ethereum».

Однак землю більшість учасників спільноти хотіли використовувати як заповідник, а згідно з місцевим законодавством на ній можна було збудувати лише один житловий будинок. Також злам Discord-сервера коштував проєкту $95 тис. Мрія про утопічне місто залишилась лише мрією, хоча й досяг успіху у юридичній площині.

Akon City

У 2018 році співак Akon оголосив про створення криптовалюти Akoin, яка мала стати основою для міста майбутнього — Akon City в Сенегалі. Проєкт вартістю $6 млрд мав включати університет, лікарню, бізнес-центри, житло та використовувати відновлювані джерела енергії. Усе це мали реалізувати до 2029 року.

Але, попри слова Akon у 2022 році, що проєкт “на 100 000% в процесі реалізації”, після першої церемонії запуску не було проведено жодних значних будівельних робіт. Уряд Сенегалу підтвердив – проєкт застопорився і відновлення неможливе. Чиновники назвали основними причинами брак фінансування та зупинку будівництва, викликану пандемією.

Хоча влада країни стверджує, що зараз працює з Akon над більш “реалістичним” проєктом розвитку для тієї ж ділянки. Земля поблизу Мбодьєна залишається цінною, особливо з наближенням Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року та очікуваним зростанням туристичної активності.

Тим часом криптовалюта Akoin впала до нуля, а у 2025 році уряд Сенегалу офіційно оголосив про скасування проєкту.

Blockchains LLC

У лютому 2021 року блокчейн-інкубатор та інвестиційна фірма Blockchains LLC розпочала амбітний проєкт з будівництва блокчейн-міста. Компанія придбала 67 тис. акрів землі за $170 млн у пустелі Невада в окрузі Сторі. Цю ділянку мусили перетворити на житлові будинки та бізнес-парки. Генеральний директор Джеффрі Бернс уявляв собі місто, де мешканці розплачуватимуться за товари та послуги криптовалютою. Вся інформація, включаючи податкові, медичні та трудові довідки, велася б на блокчейні.

Будівництво мало розпочатися у 2022 році з появи 15 тис. будинків та 3 мільйонів квадратних метрів комерційних та промислових приміщень. Однак, запропоноване в проєкті джерело води вимагало б трубопроводу довжиною 160 км. Ще однією проблемою було те, що план вимагав змінити законодавство Невади та створити «інноваційну зону», яка по суті дозволила б компаніям функціонувати як урядам округу, що включало стягування податків, створення судів та прийняття рішень щодо використання землі та води. Законодавці та громадськість не були в захваті.

Ліберстад

У 2015 році Джон Холмсленд та Сондре Б’єллос заснували громаду Ліберстад у Норвегії та розпочали забудову території у березні 2017 року. Вони придбали землю коштом пожертвувань до Liberstad Drift Association. Ліберстад офіційно з’явився в червні наступного року. Проєкт, заснований на анархістських та волонтерських принципах, “змушений розпочати шлях створення нового та вдосконаленого суспільства, яке відстоює мир і свободу”.

У 2019 році приватне анархо-капіталістичне місто прийняло криптовалюту City Coin (CITY), вбудовану в платформу розумного міста на базі блокчейну, як офіційний засіб обміну.

Автономна область Ліберстад, розташована недалеко від Крістіансанда на півдні Норвегії, займає 150 гектарів землі. Ліберстад легально володіє землею та управляє нею, має постійних мешканців. Це єдина відома історія успіху у створенні блокчейн-міст.