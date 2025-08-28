ChatGPT, Grok та Gemini на допомогу школярам. Що вміє ШІ у фізиці та алгебрі

З розвитком систем штучного інтелекту все більше людей починають ними користуватися у різних сферах. Школярі не виняток: навіщо вчитися розвʼязувати задачі, коли ШІ вирішить все за пару секунд? Їхнім батькам також буває складно згадати те, що було 20-25 років тому. Сьогодні перевіримо як справляються на задачах по алгебрі та фізиці найбільш популярні інструменти: ChatGPT 5, Google Gemini 2.5 та Grok 3. Усі версії безплатні.

Особистий досвід використання

Під час написання статті про FPS довелося згадати Коефіцієнт Варіації (Coefficient of Variation, CV) — це статистичний показник, метою якого є відстеження відхилення точок графіка від середнього значення. В той момент я попросив порахувати ChatGPT 4, щоб самостійно не займатися обчисленнями. Тому був дуже здивований, що навіть обчислення середнього значення (сума / кількість) виявилося великою проблемою.

Підрахунок в Excel та ChatGPT 4.

На моє сильне здивування, він лише з четвертої спроби правильно підрахував суму у вибірці. І то, було самостійно вказано справжню суму всіх значень у вибірці. Тоді ж вставивши вибірку у Google Gemini — на виході отримали невірний підрахунок. На додачу ШІ ще збільшив кількість даних (36 замість 35). Я попросив повторно перерахувати значення вибірки, результат виявився незмінним.

З того часу пройшло три місяці, спробуймо повторити експеримент. Тільки додамо в тестування ШІ Grok. Результати перед вами.

Переможець ChatGPT 5, який з першої спроби правильно порахував.

Другим став Grok: спочатку невірно, але завдяки параметру “Think Harder” з другої спроби він дав правильну відповідь.

В застосунку Gemini — 4 спроби й все марно.

Битва перша. Фізика

Фізика була і залишається доволі складним предметом у школі. Необхідно не тільки знати формули для підрахунку, бажано виводити самостійно одну від одної. Візьмемо три завдання, кожне з яких відповідатиме своєму розділу: механічний рух, механіка та оптика.

Задача №1. По шосе зі швидкістю 72 км/год їде автобус. Його наздоганяє легковий автомобіль, швидкість руху якого 90 км/год. Назустріч автобусу їде трейлер зі швидкістю 48 км/год. З якою швидкістю автобус наближається до трейлера та легкового автомобіля?

Відповідь: швидкість для пари «автомобіль-автобус» (один напрямок) 90 – 72 = 18 км/год. Тоді «автобус-трейлер» (протилежний) — 72 + 48 = 120 км/год.

Копіюємо та вставляємо умову задачі в ChatGPT. Судячи з опису та результатам бачимо, що ШІ успішно вирішив дане завдання. На додачу перевів км/год в м/с.

Наступний у черзі Gemini. Результат вірний, проте деякі підписи (v_v) та знак / виглядають досить дивно в мобільному застосунку. У браузерних версіях для ПК таких проблем не виявлено.

Завершуємо розвʼязок першого завдання Grok. Відповіді збіглися, але як у випадку з Gemini — незрозумілі символи в мобільній версії.

Задача №2. Тіло масою 2 кг кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 20 м/с. На якій висоті його потенціальна енергія дорівнюватиме кінетичній? Опором повітря знехтуйте.

Відповідь: h = 10,2 м.

Дивимось результат в ChatGPT та бачимо зрозуміле пояснення та правильну відповідь.

Gemini знову вставив символ / невідомо навіщо. Але цікаве інше, бо результат не зійшовся. Основна різниця обчислень в тому, що ChatGPT використав значення g = 9,8 м/с2, а Gemini — 10 м/с2.

В цей раз Grok виявився “хитрішим” за інших кандидатів вказавши вкінці обидва варіанти відповіді та два методи вирішення завдання. Тільки з першим запуском розвʼязання отримали помилку з якимось ієрогліфом та вказанням дати запиту. Довелось натиснути функцію “Think Harder”.

Задача №3. Під час лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Яка фокусна відстань й оптична сила лінзи, якщо відстань від свічки до лінзи становить 24 см, а відстань від лінзи до екрана — 12 см?

Відповідь: Сила лінзи F = 0,08 м або 8 см; Фокусна відстань D = 12,5 дптр.

В цей раз всі ШІ пішли однаковим шляхом для вирішення та вказали правильні відповіді.

Результати показують, що вибрані ШІ показують себе добре у розвʼязанні шкільних задач по фізиці.

Битва друга. Алгебра

Алгебра містить багато розділів. Почнемо з простого, що вчать ще в початкові школі. Закінчимо складною задачею з тригонометрії.

Задача №4. За 7 однакових ляльок заплатили 42 грн, а за 8 мʼячів 72 грн. Що дорожче лялька чи мʼяч і на скільки?

Задача для 3 класу. ChatGPT швиденько розв’язав цю просту задачу та сміливо попросив нову. Інші двоє також дуже швидко її вирішили. Усі мають зрозумілі пояснення, як для дітей.

Задача №5. Для нового кабінету гімназії потрібно придбати комплект меблів: 15 парт та 30 стільців. Завгосп просить нас вказати ціну парти та стільця, якщо директор повідомила її, що загальна сума витрат складає 14 100 грн, а парта дорожча за стілець на 280 грн.

В цей раз також без сюрпризів — ШІ швидко і без проблем знайшов рішення. Всі застосовували побудову рівняння з x як невідоме. Задача для 7 класу.

Задача №6*. Визначити текст на зображенні, формулу та виконати завдання.

Змоделюємо цікаву ситуацію. Під час виконання контрольних робіт чи на олімпіаді, школярам необхідно швидко сфотографувати завдання, вирізати все зайве із зображення та відправити його у відповідний ШІ-застосунок в смартфоні. Перевіримо цей функціонал. На додачу, взяли задачу з тригонометрії, яка дається не кожному.

В цей раз почнемо з Grok з режимом “Think Harder”. Для розв’язання знадобилося 1 хв 28 с. Мʼяко кажучи, багато чого просто не зрозуміло та вирізано. Знову проблема додатків для різних пристроїв.

З Gemini повторюється ситуація, що з Grok — багато чого рахує, однак абсолютно не зрозуміло чому саме так, а не інакше. Якщо уважно придивитись, то зустрінемо фразу “Розглянемо інший підхід”. Зрозуміло, ШІ пішов по альтернативному шляху, оскільки загнав себе у глухий кут при виконанні першочергового задуму.

ChatGPT вирішив в першому кроці відразу сказати відповідь. Не звертаємо уваги, бо нас цікавить саме виконання завдання. Крок 2 також не сильно допомагає зрозуміти рішення та значення. Добре, що ШІ пропонує алгебраїчний вивід тотожності. Просимо зробити його.

Бачимо те, що нам абсолютно не вистачало в Gemini — що з чим взаємодіє та змінюється. Тільки перший пункт “Формула для tg(7x)” не достатньо зрозумілий. Знаючи або розуміючи це, ChatGPT запропонував показати отримання формули. Попросивши докладніше розповісти про цю формулу, ШІ показало помилку. Через декілька годин знову продовжили та отримали необхідне пояснення.

Зі звичайними задачами проблем не виявлено. Задачу з зірочкою виконали всі, але не всі зрозуміло описали рішення.

Обмеження безплатного застосування ШІ

Для перевірки можливостей ШІ було витрачено два дні. Головна причина: обмеження кількості запитів для безплатного користування. Для ChatGPT 5 складає 10 запитів через певні проміжки часу. Вперше довелось чекати чотири години, а вдруге — дві.

Gemini 2.5 Pro також застосовує обмеження у 10 запитів, але на відміну від ChatGPT, скидання лімітів відбувається раз на день. Точний час невідомий: ШІ стверджує щодо 5:00 АМ UTC, але повідомлення каже інше.

В Grok обмеження схожі з конкурентами, проте пропонує 15 звичайних повідомлень та 2 “думаючих” раз на дві години. Однак це суто індивідуально, тому деякі розробники вигадали плагін для перевірки своїх лімітів.

ChatGPT, Grok та Gemini: хто переміг?

Тестування показало однозначного переможця — це ChatGPT 5. Якщо попередня четверта версія робила відверто дивні помилки у підрахунках, нова версія робить все чітко та зі зрозумілими поясненнями навіть для складних завдань. Ліміти відчутні, проте в браузері чи застосунку для смартфона вказаний точний час на повноцінне користування повною версією.

Друге місце неочікувано займає Grok 3. Так, припускається помилок, пропонує “криві” описи рішень. Загалом поведінкою нагадує ChatGPT 4. Третє місце отримує Gemini 2.5. Необхідно покращувати роботу ШІ, проблеми з текстовим описом на мобільних пристроях. В прикладі з середнім арифметичним так не прийняв правильний результат від користувача.

Після проведення експериментів в статті можна дійти до думки, що ШІ здатні повноцінно допомагати школярам та їхнім батькам у вирішені домашніх завдань чи підготовки до НМТ. Так, неповноцінно та не завжди зрозуміло. Інколи з помилками, на які користувач повинен вказувати самостійно. Однак людство створило інструмент, який здатен значно пришвидшити вирішення математичних завдань та допомозі у навчанні.

Залишається відповісти на два запитання: Цифровий Бог вже створений? Людство приречене?