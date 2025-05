Найцікавіші музичні релізи травня 2025 року: Jerry Heil, Miley Cyrus, Garbage, Morcheeba, Паліндром і The Maneken

Найцікавіші музичні релізи травня 2025 року

Останній місяць весни засмутив холодом і затяжними дощами, але музика продовжує зігрівати наші серця. Зібрали для вас найцікавіші музичні релізи травня 2025 року, які обіцяють стати родзинкою року: від нового альбому поп-ікони Майлі Сайрус та повернення легенди трип-хопу англійського дуету Morcheeba до першої англомовної платівки учасників Євробачення-2025 гурту Ziferblat і 16 граней особистості непередбачуваної Jerry Heil.

Jerry Heil — «Архетипи»

Жанр: поп

Дата релізу: 2 травня

Кількість треків: 16

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Українська співачка, авторка пісень і членкиня Академії звукозапису США Jerry Heil представила новий повноформатний альбом «Архетипи», який складається з 16 пісень. Співавторами ряду треків виступили відомі музиканти: Міша Правильний (Anima mea), MONATIK і Євген Хмара («Вимолив»), а також YARMAK («З якого ти поверху неба?»). Варто зазначити, що остання композиція наразі очолює ТОП 50 українського Spotify.

Цікаво, що Jerry Heil вважає альбом не просто збіркою своїх останніх робіт, а своєрідною картою, кожна з 16 пісень у якій уособлює одну з граней її особистості. «Кожен трек на цьому альбомі — як окремий мій архетип, — зізнається співачка. — Не юнгіанський, а мій власний: лірична наївка, інтровертка-бунтарка, грайлива Джеррі з 2019-го, мавка… Цікаво, чи впізнаєте ви їх усі. А, може, розчуєте ще щось?»

Ziferblat — Of Us

Жанр: артрок, ф’южн, фанк

Дата релізу: 2 травня

Кількість треків: 9

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2025, випустив свій другий та перший англомовний альбом. Of Us не лише презентує творчість колективу на світовій сцені, але й намагається вразити слухачів музичними експериментами на межі артроку та фанку.

Презентуючи платівку в Instagram, виконавці зазначили, що вона була створена в найкоротші терміни: «Це змусило нас вносити мінімум коректив, здебільшого подаючи вам усе так як воно є. І чудово, що все склалося з цим матеріалом саме так».

Suzanne Vega — Flying with Angels

Жанр: інді-рок, фолк

Дата релізу: 2 травня

Кількість треків: 10

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Згадка про американську фолк-співачку та авторку пісень Сюзанну Веґа напевно викличе ностальгічні емоції у слухачів старшого покоління. Адже у 1990 році ремікс її пісні Tom’s Diner від дуету британських діджеїв DNA отримав просто шалену популярність і надовго став хітом українських дискотек. Flying with Angels — десятий повноформатний альбом і перша збірка оригінальних пісень Сюзанн, починаючи з концерту «Tales from the Realm of the Queen of Pentacles» 2014 року.

Критики відмічають, що остання робота зірки додає нових барв у палітру її творчості. Переважно розмовна «Lucinda» натякає на реп, чуттєва «Love Thief» приваблює аранжуванням у стилі R&B, а «Rats» звучить так, ніби є частиною «нової хвилі» 1970-х років з її гучними гітарами та вереском органу.

Змінюючись з часом, колись прості побутові тексти Веґа набули політичної гостроти. Вона, наприклад, закликає слухачів не мовчати («Speakers Corner»), коли медійний простір дедалі більше заповнюють фейки та дезінформація. Але окремо хочеться подякувати співачці за величну та душероздираючу пісню «Last Train From Mariupol» з гітарою у стилі бандури та зворушливим вокалом її доньки Рубі Фрум.

Kali Uchis — Sincerely

Жанр: неосоул, дрим-поп, R&B

Дата релізу: 9 травня

Кількість треків: 14

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Колумбійсько-американська співачка Калі Учіс анонсувала вихід свого п’ятого студійного альбому Sincerely загадковим тизером, в якому вона шепоче «Я мрію про дім, де навіть час зупиниться. Місце, де все йде так, як має бути».

У березневому інтерв’ю виданню 10magazine артистка ще більше заінтригувала своїх прихильників, заявивши, що її останній проєкт має чудодійні лікувальні якості. «Я змогла зцілити себе за допомогою цього альбому багатьма способами, — поділилася з журналістами Учіс. — Але я ніколи не знала, що створюю його саме для цього».

The Maneken — Nova Era

Жанр: фанк рок, дискофанк, електроніка, хіп-хоп

Дата релізу: 23 травня

Кількість треків: 14

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Після чотирирічної паузи композитор, аранжувальник і соліст гурту The Maneken Євген Філатов випустив свій п’ятий студійний альбом «Nova Era». Причина такої затримки стає зрозумілою, коли дізнаєшся, що робота над проєктом розпочалася ще до пандемії, а працювали над ним у студіях і онлайн через Zoom понад 50 виконавців.

Це також зробило концерт доволі еклектичним: серед його 14 композицій можна знайти зразки геть різних стилів від чудового життєрадісного диско «Walker» (мій фаворит) до соулу «Нова ера» і репу «Until It’s Over». За словами Євгена, фанкове звучання альбому є своєрідним нагадуванням про щасливі мирні часи та уособлює надію на їхнє повернення.

Morcheeba — Escape the haos

Жанр: електроніка, трип-хоп

Дата релізу: 23 травня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Святкуючи три десятиліття з моменту створення гурту, зірки трип-хопу Скай Едвардс і Росс Годфрі подарували шанувальникам свій одинадцятий студійний альбом. Він отримав назву «Escape the Chaos» (Втеча від хаосу) та знову демонструє ту гіпнотичну та невимушену атмосферу, яка зробила дует відомим у 1990-х (десь у шафі досить лежить заслухана до дірок касета «Big Calm») і дозволила продати понад 10 мільйонів платівок по всьому світу.

Росс Годфрі зазначає, що «весь цей альбом — це процес спроби відновити зв’язок з тим, що справді важливо. Чи то те, що у вашому серці, чи зі світом, поставити ноги на траву та відчути землю під собою». Скай продовжує його думку: «Апокаліпсис завжди на горизонті, як особистий, так і глобальний. Заспокійливо шукати притулку в музиці та любові з близькими нам людьми».

Neyodovana — «Тобі»

Жанр: dark pop, gothic

Дата релізу: 23 травня

Кількість треків: 6

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Можливо додати дебютний альбом львівської музикантки та художниці Соломії Середи у наш ТОП 10 музичних релізів травня було емоційним рішенням. Але слухаючи «Тобі», я весь час ловив себе не думці, що переді мною щось особливе. Від витончених аранжувань і чудової лірики до похмурої камерної атмосфери у стилі Лани Дель Рей — Neyodovana змушує слухати себе знову та знову.

«Паліндром» — «Машина для трансляції снів»

Жанр: альтернативний рок

Дата релізу: 23 травня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Відомий під сценічним ім’ям «Паліндром» львівський виконавець Степан Бурбан випустив свій п’ятий студійний альбом «Машина для трансляції снів». Серед його 12 треків колаборації з Христиною Соловій, Курганом і херсонським гуртом Signals Feed the Void.

Назва альбому відсилає до пристрою, який Степан хотів збудувати в дитинстві, щоб дивитися сни на екрані телевізора. За словами виконавця, цей образ став метафорою його роздумів про невідоме та дослідження прихованих частин власної особистості.

Miley Cyrus — Something Beautiful

Жанр: денс-поп, інді

Дата релізу: 30 травня

Кількість треків: 13

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

30 травня 2025 року на лейблі Columbia Records відбувся реліз дев’ятого та можливо найамбітнішого з усіх до цього виданих альбомів сучасної американської поп-ікони Майлі Сайрус. Something Beautiful має стати приголомшливою та жанрово новою подорожжю зі сміливими візуальними концепціями, на які володарку премії «Греммі» за її словами надихнули фільм жахів «Менді» та альбом The Wall гурту Pink Floyd.

Очікується, що перший «візуальний альбом» Сайрус поєднає музику з вражаючими образами та крім кліпів буде супроводжуватися фільмом, який вийде цього червня. «Навіть найтемніші періоди нашого життя мають свою красу, — наголошує зіркова виконавиця. — Вони — це тінь, вугілля, штрихування. Неможливо створити картину без світлих і темних відтінків».

Garbage — Let All That We Imagine Be the Light

Жанр: альт-рок, гранж-поп

Дата релізу: 30 травня

Кількість треків: 10

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Альтернативний рок-гурт Garbage повернувся зі своїм восьмим студійним альбомом Let All That We Imagine Be the Light, реліз якого відбувся 30 травня. Висловлюючись в унісон з Morcheeba та Suzanne Vega, вокалістка Шерлі Менсон говорить про те, що сучасний світ став занадто похмурим місцем і вона бачить своїм завданням це змінити.

«Створюючи цей альбом, я була сповнена рішучості знайти більш багатонадійливий, піднесений світ, у який можна зануритися. Назва альбому „Нехай усе, що ми уявляємо, буде світлом“ — це ідеальне головне твердження для альбому в цілому, — пояснює співачка. — Коли все здається темним, здається необхідним шукати у світі сили світла, позитиву та краси. Це майже питання життя і смерті. Стратегія виживання».