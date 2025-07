Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Ігрові релізи нерідко супроводжуються технічними проблемами й розчарованими відгуками. Навіть великі проєкти можуть погоріти на релізі через баги, брак контенту або спірні рішення розробників. Зазвичай такі ігри швидко забуваються. Але іноді студії не опускають рук і наполегливо виправляють помилки. Вони слухають гравців, випускають оновлення, перебудовують механіки — і зрештою перетворюють провальні проєкти на успішні. У цій добірці обговоримо ігри, які на старті розчарували, але з часом стали значно кращими. Якщо ви колись відклали їх через погані відгуки — можливо, настав час дати їм другий шанс.

The Elder Scrolls Online

Коли The Elder Scrolls Online лише анонсували, фанати серії не знали, чого очікувати — але точно не хотіли гри з дорогою абонплатою, численними баґами й порожнім світом. На момент релізу у 2014 році ESO відчувалась саме так: її критикували за технічні проблеми, посередній дизайн квестів і головне — за те, що гра зовсім не нагадувала обіцяний досвід «як у Skyrim». Кількість гравців поступово зменшувалась, а майбутнє проєкту було примарним.

Але ZeniMax і Bethesda вчасно визнали помилки. У 2015-му гру перевипустили під новим ребрендингом Tamriel Unlimited — без обов’язкової підписки, з разовою оплатою за доступ. Розробники не лише змінили монетизацію, а й почали активно оновлювати гру: з’явилися масштабні доповнення, розширення сюжету, нові підземелля, PvP та PvE-активності, виправлення балансу й баґів. Саме завдяки цим зусиллям ESO поступово трансформувалась на повноцінне, глибоке MMO, яке, хоча й не замінило Skyrim, але зуміло знайти власну нішу.

Сьогодні ESO — це гра з мільйонами проданих копій, активною фан-базою та регулярними сезонними оновленнями.

Destiny

Оригінальна Destiny була однією з найочікуваніших ігор у 2014 році — усе-таки її створювала студія Bungie, яка прославилась серією Halo. Та на релізі гра отримала прохолодну реакцію. Критики та гравці відзначали надмірну структуру ґрінду, коротку і прохідну сюжетну кампанію, а також брак пояснень у внутрішньоігровому лорі. Особливе невдоволення викликала модель розвитку гри: доповнення виходили регулярно, але, на думку багатьох, коштували занадто дорого і не пропонували достатньо контенту за свою ціну.

Та поступово, завдяки доповненню на кшталт The Dark Below, House of Wolves і особливо The Taken King Destiny, почала змінюватись на краще. У гру додавали більше сюжетного наповнення, нові рейди та активності і глибшу побудову світу. Це допомогло переосмислити ігровий досвід, наблизивши його до того рівня, якого від Bungie чекали ще на старті.

Halo: The Master Chief Collection

Здавалося, Halo: The Master Chief Collection мала стати ідеальним релізом для фанатів — у комплекті було шість культових частин серії, оновлених і адаптованих для сучасних платформ. Для 343 Industries це був шанс гідно продовжити справу Bungie й показати, що серія в надійних руках. Але на час виходу MCC стала розчаруванням. Розробники зруйнували одну з найважливіших частин серії — мультиплеєр. В колекції не було улюблених мап спільноти, матчмейкінґ працював із численними збоями, а сервери часто падали, що викликало шквал критики, і студія була змушена публічно вибачатися перед спільнотою.

Проте 343 Industries не залягла на дно, а наполегливо працювала над грою. Протягом кількох років команда випускала численні патчі, покращувала продуктивність, додавала контент і відновлювала довіру. Сьогодні збірка доступна в підписці Game Pass, стабільно працює, має всі ключові режими та мапи і заслужено вважається однією з найкращих класичних колекцій для ПК та Xbox.

Fortnite

Спочатку Fortnite замислювався як кооперативна гра про виживання з елементами будівництва. У липні 2017 році реліз не викликав особливого ажіотажу через одноманітний ґеймплей та нав’язливу модель внутрішньоігрових покупок.

Але все змінилося, коли у вересні того ж року студія раптово випустила безкоштовний режим Fortnite: Battle Royale. Це був прорив: динамічний ігролад, унікальна механіка будівництва, яскрава мультяшна стилістика і кросплатформність — усе це зробило гру надзвичайно популярною. З того часу Fortnite став соціальним простором та культурним феноменом, де гравці не лише змагаються, а й спілкуються, дивляться концерти, грають в тематичні міні-ігри і беруть участь у глобальних івентах.

Sea of Thieves

На момент анонсу Sea of Thieves здавалася мрією для всіх фанатів піратських пригод: величезний відкритий світ, морські битви, пошуки скарбів, спільні рейди з друзями — усе це виглядало як новий етап у розвитку кооперативних ігор. На релізі ж вийшло зовсім інакше: світ був красивим, але порожнім — окрім подорожей, збору золота і атак на острови, особливо зайнятись було нічим. Брак контенту, обмежений набір активностей і відсутність повноцінного сюжету спричинили втрату інтересу у багатьох гравців.

Але студія Rare не здалась. Починаючи з 2019 року, гра почала отримувати регулярні безкоштовні оновлення — з’явились нові вороги, включно з морськими монстрами на кшталт легендарного кракена, фракції з унікальними завданнями, PvP-режими, сезонні кампанії та навіть сюжетні місії для гравців, які віддають перевагу сольному проходженню. Зараз Sea of Thieves вже не просто морська пісочниця, а повноцінна пригодницька гра з глибокою системою прогресу, багатим контентом і живим мультиплеєром.

Fallout 76

Коли Fallout 76 вийшла у 2018 році, її буквально рознесли критики. Навіть попри те, що ігрова спільнота звикла до технічних недоліків ігор Bethesda на старті, ця частина вразила масштабом проблем. Світ без NPC, численні критичні баги, проблеми зі з’єднанням і погана оптимізація — усе це зробило проект майже непридатним для гри. Старий рушій Creation Engine ледь витримував навантаження, і перехід серії у мультиплеєр відчувався недоладним і незавершеним. Проблеми не обмежувались технічною частиною. Скандали виникли й навколо внутрішньоігрового магазину з завищеними цінами і блокування користувачів, які намагались модифікувати гру. Fallout 76 швидко здобула репутацію одного з найбільш провальних релізів покоління

Та протягом наступних років розробники поступово реанімували проект. Гра отримала сюжетну лінію нові фракції, сезонні події та оновлення механік, а ігровий світ став живішим. Найважливішим стало оновлення Wastelanders, який додав у гру людських NPC із квестами. Саме вони стали тією частиною, що по-справжньому повернула гравців і фактично врятувала гру від провалу — адже в RPG саме цікаві завдання і персонажі роблять світ живим та захопливим.

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity, що вийшла в грудні 2014 року, прагнула продемонструвати революційний Париж у всій пишноті: величезні натовпи, детальна архітектура та модернізований рушій, але апаратні можливості того часу не витримали такого навантаження. Реліз супроводжувався численними критичними помилками — від випадкових вильотів до відвалювання текстур обличчя персонажів, через що гра миттєво стала інтернет-мемом.

Однак Ubisoft не залишила проект напризволяще: протягом року після релізу з’явилися десятки патчів, які значно покращили стабільність і продуктивність гри. Сьогодні Assassin’s Creed Unity практично позбавлена технічних недоліків і цінується за найкращий паркур в серії та досі вражаючу графіку.

Star Wars Battlefront II

Реліз Star Wars Battlefront II у 2017 році швидко перетворився на скандал. Головною проблемою стали не технічні збої, а агресивна монетизація. Гравців буквально засипали платними лутбоксами, а щоб розблокувати ключових персонажів, як-от Дарта Вейдер, гравцю треба було або грати десятки годин, або платити реальними грошима. Це викликало гнів спільноти, а сама ситуація стала настільки резонансною, що навіть уряди деяких країн почали обговорювати, чи не варто лутбокси у відеоіграх класифікувати як азартні ігри.

Під тиском критики EA спочатку захищалася, але зрештою була змушена кардинально переглянути систему прогресу. Через чотири місяці платні лутбокси повністю прибрали, а система розвитку гравця була перероблена з нуля. До цього додали нові карти, героїв, режими — і все це безкоштовно. Сьогодні Star Wars Battlefront II — це вже зовсім інша гра: збалансована і насичена контентом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

На момент релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 зустрів гравців атмосферним світом відчуженої чорнобильської зони, але й чималими технічними проблемами. Гру критикували за нестабільну продуктивність, вильоти, баґи та непродуману поведінку ворогів. A-Life — система симуляції життя у Зоні — виглядала сирою, а мутанти та NPC діяли передбачувано й неприродно. Перші кілька місяців після релізу стали періодом активної роботи над помилками: патчі 1.2 та 1.4 виправили понад 3 000 баґів, покращили роботу ШІ та збагансували ігролад.

Станом на середину 2025 року гра суттєво змінилась на краще. NPC почали ефективніше використовувати укриття, мутанти реагують на навколишнє середовище і дії гравця, а система A-Life стала значно живішою. Оновлення також додали нові інструменти для модифікацій та офіційну підтримку модів навіть на консолях.

No Man’s Sky

Лише кілька ігор можуть зрівнятися з No Man’s Sky за рівнем розчарування, який супроводжував її реліз у 2016 році. Студія Hello Games провела активну маркетингову кампанію, обіцяючи гравцям безмежну пригоду в галактиках, повних життя і дивовижних планет. Та насправді гравці отримали порожні світи, які виглядали майже однаково. Повноцінного мультиплеєру не було, а ігрові механіки зводилися здебільшого до видобутку ресурсів, крафту і переміщення між одноманітними локаціями.

Проте Hello Games виправились: вони роками оновлювали гру, не вимагаючи від гравців жодної додаткової оплати. Завдяки десяткам безкоштовних оновлень No Man’s Sky поступово перетворилася на одну з найцікавіших космічних ігор: тепер тут є кооперативний мультиплеєр, будівництво баз, сюжетна кампанія, флотилії, покращена графіка та дійсно цікаві світи для дослідження.

Cyberpunk 2077

Анонсована за вісім років до релізу, Cyberpunk 2077 несла на собі тягар неймовірних очікувань. CD Projekt Red, натхненна успіхом The Witcher 3, пообіцяла створити переконливий, атмосферний світ майбутнього, але досягти рівня очікувань, на жаль, не вдалось. Реліз у грудні 2020 року став великим розчаруванням: гра вийшла у технічно катастрофічному стані — з тисячами баґів, що постійно руйнували занурення у світ Найт-Сіті. Особливо плачевною ситуація була на консолях.

Та попри провальний старт, CD Projekt Red вдалось виправити ситуацію. Розробники поступово випускали патчі, виправляючи баґи, покращуючи графіку та оптимізацію і доводячи гру до того рівня, якого вона заслуговувала ще з самого початку. Справжнє відродження сталося у 2023 році: завдяки виходу оновлення 2.0 та доповненню Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 перетворилась на глибоку, динамічну та атмосферну екшн-RPG, яка досі не втрачає популярності.

