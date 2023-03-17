80 годин музики в душі: IKEA випустила Bluetooth-колонку Vappeby з захистом IP67 за $15

Лінійка Vappeby від IKEA поповнилася новою водонепроникною Bluetooth-колонкою, призначеною для душу. Ціна $15 дозволяє новинці конкурувати з більшістю недорогих аналогів, крім найдешевших.

Колонка захищена силіконовим покриттям жовтого, чорного або червоного кольору та забезпечена шнурком – її легко можна підвісити у душі чи носити з собою. Додаткові $15 на ще одну колонку дадуть власнику стереосистему. Пристрій працює автономно до 80 годин за 50% гучності (проте в душі її швидше за все доведеться підвищити). Клас захисту IP67 дозволяє не боятися намокання – колонка витримує півгодинне занурення у воду.

У лінійці IKEA Vappeby також є світлодіодна лампа, яка одночасно служить Bluetooth-динаміком з підтримкою Spotify. Ця модель має клас захисту IP65 та поширює звук на 360°.

Мінімальна вартість колонки Vappeby не передбачає наявності у комплекті зарядного пристрою USB-C, але це не повинно стати проблемою за їхньої поширеності. Навряд чи звучання колонки задовольнить вишуканих меломанів, але зручність та мініатюрність у поєднанні з низькою ціною роблять її потенційним хітом. Пристрій з’явиться у продажу в квітні.

Джерело: IKEA