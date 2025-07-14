Новини Технології 14.07.2025 comment views icon

Бездротові акумулятори, що самозаряджаються, вже витримують 100+ циклів у випробуваннях

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Бездротові акумулятори, що самозаряджаються, вже витримують 100+ циклів у випробуваннях
Depositphotos

Група іспанських дослідників з Інституту матеріалознавства у Барселоні продемонструвала новий індукційний механізм, що забезпечує часткову самозарядку акумуляторів.

В основу покладено оборотний окислювально-відновлювальний хімічний процес за участю фериціаніду (Fe(CN)₆³⁻/⁴⁻) та іонів заліза (Fe²⁺/Fe³⁺). Цей процес непотребує залучення біполярних електродів. Замість цього використовуються біполярна електрохімія і провідні компоненти електроліту для передачі заряду

«Цей оборотний механізм безпрецедентний. Він показує, як бездротова електрохімія може бути використана для розробки систем самозаряджання. У наших експериментах ємність акумулятора збільшилася до чотирьох разів, а вихідна потужність значно зросла», — зазначає провідний автор дослідження Ньєвес Касань-Пастор. 

І хоча використана науковцями у дослідженні симетрична конструкція акумулятора не придатна до використання в реальних умовах, результати експериментів продемонстрували, що установка працює з високою ефективністю протягом понад 100 циклів. Вона використовує лише розчинні з’єднання на основі заліза, що представляє недорогу та екологічну альтернативу літій-іонним акумуляторам

Акумулятори, що самозаряджаються, вже продемонстрували ефективність 100+ циклів
Схема можливих реакцій при розряді у біполярній системі/Electrochimica Acta

Індукований ефект перезаряджання відбувається спонтанно під час розряду, що знижує потребу у зовнішніх джерелах живлення і вказує на можливість її застосування у віддалених або автономних умовах.

«Ідея про те, що акумулятор може частково самозаряджатися, відкриває шлях до створення пристроїв зберігання енергії з більш тривалим терміном служби та меншою залежністю від зовнішніх джерел живлення. У майбутньому вони можуть живити датчики, комунікаційні пристрої або системи, розташовані в ізольованих зонах. А в майбутньому це може навіть сприяти зменшенню розміру та ваги мобільних акумуляторів», — пояснює Ньєвес Касань-Пастор. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Electrochimica Acta

Джерело: TechXplore

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