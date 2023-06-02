Chromecast з Google TV рекордно подешевшав на Amazon: 4K – $40, HD – $20

Використання Chromecast з Google TV, мабуть, є одним із найпростіших і найдоступніших способів трансформації звичайного телевізора на «розумний». Зараз цей спосіб став ще доступнішим.
Версія Chromecast 4K з Google TV зараз пропонується на Amazon зі знижкою 20%, завдяки чому пристрій можна купити лише за $40. Це найнижча ціна цього пристрою за весь час. Більш того, модель Chromecast з Google TV (HD) продається за $20, дозволяючи заощадити на покупці відразу 33%. Це також рекордно низька ціна за весь час.
Chromecast з Google TV не такий маленький, як деякі інші стрімінгові пристрої, але все ж таки це гарне і привабливе рішення. Кабель дозволяє легко підключати його до більшості телевізорів або проєкторів. У комплект постачання входить зручний пульт дистанційного керування.
Джерело: Engadget