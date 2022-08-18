До Дня Незалежності України «Укрпошта» підготувала поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ»

24 серпня – у День Незалежності України – компанія «Укрпошта» введе в обіг новий поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ». Блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відтворюють реалії війни.

Як і у випадку марки «Русскій воєнний корабль, іді … !», тираж поштового блоку «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ» обмежений і складає 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку становить 60 грн. До блоку також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 24 серпня в Києві та у всіх філіях «Укрпошти».

Придбати поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ» можна буде у міських відділеннях поштового зв’язку. Крім того, філателістична продукція буде продаватися в онлайн-магазині «Укрпошти», а також в офіційних магазинах «Укрпошти», на українських та міжнародних торговельних майданчиках.