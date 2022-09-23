ДСНС завершило тестування нової системи оповіщення Cell Broadcast (так, тої самої)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила тестування нової системи оповіщення населення із використанням технології Cell Broadcast — надалі вона перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Про це повідомив заступник голови ДСНС Роман Примуш у своєму Facebook.

Мова йде про ті самі сповіщення, які лякали українців дужче за погрози путіна застосувати ядерну зброю. ДСНС анонсувала перехід на Cell Broadcast ще наприкінці квітня, а 7 вересня почався бета-тест по всій Україні — своєрідний звуковий сигнал (пронизливий писк) вкупі з ефектом несподіванки зробили ці сповіщення однією з найбільш обговорюваних тем в УАнеті, а саму систему — одним з культових мемів воєнного часу. В ДСНС подякували українцям за терпіння та перепросили за незручності, пов’язані з тестуванням.

«Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування. Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення. Ще раз дякуємо усім за розуміння та терпіння. Все буде Україна!» Роман Примуш, заступник Голови ДСНС

За словами Романа Примуша, минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи. Та завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку “Телас”, виробників смартфонів та обладнання мобільного зв’язку, а також світових постачальників ПЗ цей проєкт реалізується на безплатній основі.

Про ключові переваги Cell Broadcast ми детально розповідали в нашому попередньому матеріалі.