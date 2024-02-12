Глобальні продажі напівпровідників у 2023 році впали на 8,2% ─ до $526,8 млрд

За оцінками організації Semiconductor Industry Association (SIA), у 2023 році продажі світової напівпровідникової промисловості впали приблизно на $47 млрд до $526,8 млрд. Постачання скоротилося на 8,2%. Це був різкий спад у порівнянні з рекордним 2022 роком, коли продажі склали $574,1 млрд. Хороша новина полягає в тому, що у другій половині року продажі значно зросли.

Слабкі продажі чипів у першому півріччі були пов’язані з корекцією запасів у секторах клієнтських ПК, побутової електроніки та серверів. Тим часом продажі чипів у четвертому кварталі 2023 року підскочили до $146 млрд, що на 11,6% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року, і на 8,4% вище, ніж у третьому кварталі 2023 року. Грудень також завершився на високій ноті: продажі досягли $48,6 млрд, що на 1,5% більше, ніж у листопаді.

Лідерами постачання є чипи сегмента логічних продуктів: процесори, графічні процесори, FPGA та аналогічні пристрої для обробки даних. Обсяг їх продажів за рік склав $178,5 млрд, що перевищує показники трьох наступних категорій узятих разом. На другому місці розташувався сегмент пам’яті з доходом $92,3 млрд, що стало результатом зниження цін на 3D NAND і DRAM у першій половині року. В обох випадках продажі знизилися порівняно з минулим роком.

Водночас продажі мікроконтролерів та автомобільних інтегральних схем зросли на 11,4% та 23,7% у річному обчисленні відповідно. При цьому виторг від мікроконтролерів становив $27,9 млрд, а від автомобільних ІС ─ досяг нового максимуму в $42,2 млрд. Це вказує на швидке зростання попиту на мікросхеми з боку виробників автомобілів та інтелектуальних пристроїв, оскільки в цих галузях зараз використовується більше напівпровідників, ніж будь-коли раніше.

Європа виявилася єдиним регіоном, де спостерігалося зростання продажів напівпровідників – на 4%. Продажі чипів в Америці знизилися на 5,2%, в Японії – на 3,1%, а в Китаї сталося найбільше падіння – на 14%.

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У 2024 році прогнозується двозначне зростання ринку, заявив Джон Нойффер, президент та генеральний директор SIA.

Джерело: anandtech