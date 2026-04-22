На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі Google розкрила деталі одного зі своїх найгучніших корпоративних кейсів: агенти Gemini Enterprise допомогли NASA підготувати місію Artemis II і забезпечити безпеку астронавтів.

Про це йдеться у кейноутному виступі генерального директора Google Cloud Томаса Куріана — саме Artemis II він навів як приклад реального застосування агентних технологій у критично важливому контексті. Artemis II — перший пілотований політ людей за межі навколоземної орбіти з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Як ми писали раніше, ракета SLS з кораблем Orion стартувала 1 квітня 2026 року з космічного центру Кеннеді у Флориді. Чотири астронавти — Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох від NASA та Джеремі Хансен від Канадського космічного агентства — протягом десяти днів здійснили обліт Місяця і 10 квітня успішно приводнились біля узбережжя Сан-Дієго. Під час польоту екіпаж встановив новий рекорд відстані від Землі для людини — 252 756 миль, перевищивши показник місії Apollo 13 1970 року.

За словами Google, агенти на базі Gemini Enterprise використовувались для підготовки до польоту та забезпечення готовності до запуску. Платформа дала змогу автоматизувати аналіз даних із тисяч бортових сенсорів, моніторинг критичних систем та підтримку прийняття рішень у режимі реального часу — завдання, що традиційно вимагали значних людських ресурсів і часу. Конкретні технічні деталі інтеграції Google не розкриває, проте позиціонує цей кейс як демонстрацію готовності агентних систем до роботи у середовищах із найвищими вимогами до надійності. Це не перший випадок, коли NASA звертається до хмарних технологій для підтримки місій Artemis.

За даними NASA, всі сімнадцять національних лабораторій Міністерства енергетики США вже використовують побудованого на TPU “ШІ-співавтора” від Google для наукових досліджень — генерації та перевірки гіпотез. Artemis II стала першою місією, де агентні інструменти застосовувались безпосередньо в контурі підготовки пілотованого польоту. Місія Artemis II є частиною масштабної програми повернення людини на Місяць.

Висадка на місячну поверхню запланована на місію Artemis IV у 2028 році. Україна є одним із дев’яти підписантів угод Artemis і розглядається як технічний партнер програми — про це ми також писали раніше.

Коментар експерта Cloudfresh, учасника Google Cloud Next 2026:

Завжди круто бачити, як технології переростають із теорії в реальні космічні сценарії. Успіх Artemis II став гарним прикладом того, як ми рухаємося від чат-ботів до Agentic Workflows у системах, де надійність має бути бездоганною. Тут вирішує Long Context Window, адже Gemini Enterprise аналізує потоки телеметрії в реальному часі як єдину картину. Ми в Cloudfresh уже понад рік масштабуємо агентів із клієнтами для командної роботи та різноманітних бізнес кейсів. Місія Artemis II лише підтверджує, що agentic AI вже став робочим інструментом, а не просто експериментом. Інфраструктура Google Cloud повністю готова до складних інженерних процесів подібного масштабу. Дмитро Іржицький

COO & CTO в Cloudfresh 🌥️

