Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця

Вадим Карпусь

Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця
NASA показала знімки Землі з капсули Orion місії Artemis II

Вчора місія Artemis II вийшла за межі орбіти Землі. Капсула Orion з назвою Integrity увімкнула головний двигун на 6 хвилин і виконала ключовий маневр для зміни траєкторії руху до Місяця.


Фото Землі від Artemis II

У NASA наголосили, що це перший політ з людьми за межі навколоземної орбіти з часів місії Apollo 17 у 1972 році. За словами докторки Лорі Глейз, “сьогодні, вперше з 1972 року, люди покинули орбіту Землі”. Командир місії Рід Вайзман назвав “вражаючим” момент, коли він побачив “усю планету від полюса до полюса”.

Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця

Після віддалення від Землі екіпаж зміг зробити нові знімки планети, і вони виглядають досить ефектно. Агентство NASA поділилося деякими з них.


Перший кадр показує Землю крізь ілюмінатор Orion після маневру переходу на траєкторію до Місяця. Знімок зробив Рід Вайзман одразу після розгону корабля.

Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця

Друге фото передає повний вигляд планети з космосу. Якщо придивитися, видно одразу два полярних сяйва — у верхній правій і нижній лівій частинах. Також помітне слабке світіння зодіакального світла внизу праворуч, коли Земля частково закриває Сонце. На той час корабель перебував на відстані близько 170 тис. км від Землі.

Місія Artemis II

Місія Artemis II стартувала 1 квітня після затримок через витік водню та проблему з гелієм. Це перший пілотований політ програми Artemis і перший вихід людства за межі низької навколоземної орбіти після завершення програми Apollo.

Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця

Місія триватиме 10 днів. На борту космічного корабля Orion знаходяться астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Хансен (Канада). За планом місії, 6 квітня екіпаж пролетить повз зворотний бік Місяця і зробить нові знімки.

Після запуску виникли дрібні технічні труднощі: проблема з туалетом на борту та збої в роботі Microsoft Surface Pro. Екіпаж швидко впорався з ними й на виконання місії це не вплинуло.

Цей політ — тест для майбутніх місій. Посадка на Місяць не запланована. Її перенесли на Artemis IV, яку зараз очікують у 2028 році.

Джерело: engadget

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
