Google запустила Gemini Enterprise Agent Platform, єдину платформу для корпоративних ШІ-агентів

Новина публікується у партнерстві з ?

На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі компанія Google оголосила про запуск Gemini Enterprise Agent Platform — комплексної платформи для побудови, масштабування, управління та оптимізації корпоративних ШІ-агентів.

Фактично це еволюція Vertex AI: всі сервіси й подальший розвиток платформи тепер зосереджені виключно в Agent Platform, а не в окремому продукті. Платформа побудована навколо чотирьох ключових стовпів.

Розробка — через низькокодовий візуальний інтерфейс Agent Studio або повноцінний код з оновленим Agent Development Kit (ADK). Масштабування — завдяки переробленому Agent Runtime із запуском агентів за частки секунди та підтримкою довготривалих агентів, що можуть автономно працювати протягом днів. Управління — через Agent Identity (унікальний криптографічний ідентифікатор для кожного агента), Agent Registry і Agent Gateway, які разом забезпечують централізований контроль, відстежуваність і захист від атак на зразок prompt injection. Оптимізація — за допомогою Agent Simulation, Agent Evaluation та Agent Observability, що дають повну картину роботи агентів у реальному часі.

Через Model Garden платформа надає доступ до понад 200 моделей. Серед них — власні Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) і Lyria 3, відкриті моделі Gemma 4, а також сторонні рішення: Claude Opus, Sonnet і Haiku від Anthropic, і щойно доданий Claude Opus 4.7. Крім того, Agent Platform підтримує протокол Model Context Protocol (MCP), що дозволяє підключати агентів до будь-яких MCP-серверів, а всі сервіси Google Cloud тепер самі доступні як MCP-інструменти. Серед компаній, що вже використовують платформу, — Comcast, L’Oréal, PayPal, Bosch, KPMG, WPP, NASA та десятки інших.

За словами Google, у першому кварталі 2026 року кількість платних активних користувачів Gemini Enterprise зросла на 40% порівняно з попереднім кварталом, а більш ніж 330 клієнтів Google Cloud обробили за останній рік понад трильйон токенів кожен. Варто зазначити, що Gemini Enterprise Agent Platform об’єднала під одним дахом кілька раніше розрізнених продуктів: Vertex AI та Google Agentspace. Як ми писали раніше, саме у Vertex AI та Gemini Enterprise розгорталися попередні версії моделей Google — зокрема Gemini 3.1 Pro, який у лютому 2026 року перевершив конкурентів у 12 бенчмарках. За даними Google Cloud, нові агентні інструменти вже дозволяють GE Appliances підтримувати понад 800 розгорнутих агентів у виробництві, логістиці та ланцюжку постачання, Macquarie Bank — повернути понад 100 000 годин команди, а KPMG досягла 90% рівня прийняття Gemini Enterprise серед своїх співробітників уже в перший місяць.

Коментар експерта Cloudfresh, учасника Google Cloud Next 2026:

Запуск Gemini Enterprise Agent Platform — це фундаментальний зсув від model-centric до agent-first архітектури. З інженерної точки зору, критичним оновленням є рівень Build: інструменти ADK та Agents CLI переводять розробку агентів у площину повноцінного програмування, де складна логіка визначається кодом, а не лише якістю промптів. Впровадження таких сервісів, як Agent Memory Bank, Sandbox та Sessions, закриває розрив між демо та продакшеном — додаючи агентам ізоляцію та довготривалу пам’ять. Не менш важливі зміни відбуваються на рівні Govern та Optimize. Agent Gateway і Registry роблять агентів керованими й безпечними активами з централізованим контролем, а Evaluation та Observability дають можливість реально вимірювати якість і відстежувати поведінку агентів у складних системах. У Cloudfresh ми вже бачимо цей перехід: найбільший виклик сьогодні — не створити агента, а зробити його керованим, безпечним і масштабованим у реальному бізнесі. І саме поява такого рівня платформи означає, що агентні архітектури стають новим стандартом. Андріана Задорожна

GenAI Інженер в Cloudfresh 🌥️

Джерело: Google Cloud Next ’26



