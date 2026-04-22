Google запустила Gemini Enterprise Agent Platform, єдину платформу для корпоративних ШІ-агентів

Софія Шадріна

ШІ 22.04.2026 comment views icon
На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі компанія Google оголосила про запуск Gemini Enterprise Agent Platform — комплексної платформи для побудови, масштабування, управління та оптимізації корпоративних ШІ-агентів.

Фактично це еволюція Vertex AI: всі сервіси й подальший розвиток платформи тепер зосереджені виключно в Agent Platform, а не в окремому продукті. Платформа побудована навколо чотирьох ключових стовпів.

Розробка — через низькокодовий візуальний інтерфейс Agent Studio або повноцінний код з оновленим Agent Development Kit (ADK). Масштабування — завдяки переробленому Agent Runtime із запуском агентів за частки секунди та підтримкою довготривалих агентів, що можуть автономно працювати протягом днів. Управління — через Agent Identity (унікальний криптографічний ідентифікатор для кожного агента), Agent Registry і Agent Gateway, які разом забезпечують централізований контроль, відстежуваність і захист від атак на зразок prompt injection. Оптимізація — за допомогою Agent Simulation, Agent Evaluation та Agent Observability, що дають повну картину роботи агентів у реальному часі.

Через Model Garden платформа надає доступ до понад 200 моделей. Серед них — власні Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) і Lyria 3, відкриті моделі Gemma 4, а також сторонні рішення: Claude Opus, Sonnet і Haiku від Anthropic, і щойно доданий Claude Opus 4.7. Крім того, Agent Platform підтримує протокол Model Context Protocol (MCP), що дозволяє підключати агентів до будь-яких MCP-серверів, а всі сервіси Google Cloud тепер самі доступні як MCP-інструменти. Серед компаній, що вже використовують платформу, — Comcast, L’Oréal, PayPal, Bosch, KPMG, WPP, NASA та десятки інших.

За словами Google, у першому кварталі 2026 року кількість платних активних користувачів Gemini Enterprise зросла на 40% порівняно з попереднім кварталом, а більш ніж 330 клієнтів Google Cloud обробили за останній рік понад трильйон токенів кожен. Варто зазначити, що Gemini Enterprise Agent Platform об’єднала під одним дахом кілька раніше розрізнених продуктів: Vertex AI та Google Agentspace. Як ми писали раніше, саме у Vertex AI та Gemini Enterprise розгорталися попередні версії моделей Google — зокрема Gemini 3.1 Pro, який у лютому 2026 року перевершив конкурентів у 12 бенчмарках. За даними Google Cloud, нові агентні інструменти вже дозволяють GE Appliances підтримувати понад 800 розгорнутих агентів у виробництві, логістиці та ланцюжку постачання, Macquarie Bank — повернути понад 100 000 годин команди, а KPMG досягла 90% рівня прийняття Gemini Enterprise серед своїх співробітників уже в перший місяць.

Коментар експерта Cloudfresh, учасника Google Cloud Next 2026:

Запуск Gemini Enterprise Agent Platform це фундаментальний зсув від model-centric до agent-first архітектури. 

З інженерної точки зору, критичним оновленням є рівень Build: інструменти ADK та Agents CLI переводять розробку агентів у площину повноцінного програмування, де складна логіка визначається кодом, а не лише якістю промптів. Впровадження таких сервісів, як Agent Memory Bank, Sandbox та Sessions, закриває розрив між демо та продакшеном додаючи агентам ізоляцію та довготривалу пам’ять.

Не менш важливі зміни відбуваються на рівні Govern та Optimize. Agent Gateway і Registry роблять агентів керованими й безпечними активами з централізованим контролем, а Evaluation та Observability дають можливість реально вимірювати якість і відстежувати поведінку агентів у складних системах.

У Cloudfresh ми вже бачимо цей перехід: найбільший виклик сьогодні не створити агента, а зробити його керованим, безпечним і масштабованим у реальному бізнесі. І саме поява такого рівня платформи означає, що агентні архітектури стають новим стандартом.

Андріана Задорожна
GenAI Інженер в Cloudfresh 🌥️

Джерело: Google Cloud Next ’26

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
