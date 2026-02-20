tradfi
Новини ШІ 20.02.2026

Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію

Андрій Шадрін

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Google оголосила про запуск Gemini 3.1 Pro — оновленої моделі з покращеним базовим інтелектом “для складних завдань”. Реліз відбувся після масштабного апдейту режиму Gemini 3 Deep Think і сфокусований на посиленні практичного застосування просунутого мислення в науці, дослідженнях, інженерії та щоденній роботі користувачів.


Ще в листопаді було представлено Gemini 3 Pro у режимі прев’ю, а за місяць — Gemini 3 Flash. Тепер компанія вперше застосувала інкремент .1 як середньоциклове оновлення (раніше використовувався формат .5; зокрема 2.5 Pro анонсували у березні та оновлювали у травні до I/O). Версія 3.1 Pro отримала “оновлений базовий інтелект”, що раніше дебютував у Gemini 3 Deep Think — спеціалізованому режимі мислення, який нещодавно зазнав “великого оновлення” для вирішення сучасних викликів у науці, дослідженнях та інженерії.

Дані: Google

Deep Think розроблявся у співпраці з науковцями та дослідниками для роботи з проблемами, що часто не мають чітких обмежень або єдиної правильної відповіді, а також базуються на неповних чи “зашумлених” даних. Підхід поєднує глибокі наукові знання з прикладною інженерною користю та орієнтований на практичний результат, а не абстрактну теорію.

Оновлення 3.1 Pro позиціонується як крок уперед у базовому мисленні та як більш розумна й здатна базова модель для складного вирішення проблем. На бенчмарку ARC-AGI-2, що оцінює здатність працювати з абсолютно новими логічними патернами, модель продемонструвала підтверджений результат 77,1% — це більш ніж удвічі перевищує показник Gemini 3 Pro. Раніше Deep Think встановив 84,6% на ARC-AGI-2 (підтверджено ARC Prize Foundation), 48,4% без інструментів на Humanity’s Last Exam, досяг рейтингу Elo 3455 на Codeforces та показав рівень золотих медалей на Міжнародній математичній олімпіаді 2025 року.


Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
Дані: 9to5google.com

Практичне застосування включає візуальне пояснення складних тем, синтез даних в єдине представлення та підтримку творчих проєктів. Модель орієнтована на завдання, де простої відповіді недостатньо.

З 19 лютого 3.1 Pro розгортається для розробників у режимі прев’ю через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI, агентну платформу Google Antigravity та Android Studio; для підприємств — у Vertex AI та Gemini Enterprise; для споживачів — через застосунок Gemini та NotebookLM. У застосунку встановлено підвищені ліміти для користувачів планів Google AI Pro та Ultra, а в NotebookLM доступ надано виключно цим підписникам. Реліз у статусі прев’ю пояснюється необхідністю валідації оновлень і подальшого розвитку, зокрема в напрямі амбітних агентних робочих процесів, перед повною загальною доступністю.

Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи

Джерело: 9to5google.com

