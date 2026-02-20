Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію

Depositphotos

Google оголосила про запуск Gemini 3.1 Pro — оновленої моделі з покращеним базовим інтелектом “для складних завдань”. Реліз відбувся після масштабного апдейту режиму Gemini 3 Deep Think і сфокусований на посиленні практичного застосування просунутого мислення в науці, дослідженнях, інженерії та щоденній роботі користувачів.





Ще в листопаді було представлено Gemini 3 Pro у режимі прев’ю, а за місяць — Gemini 3 Flash. Тепер компанія вперше застосувала інкремент .1 як середньоциклове оновлення (раніше використовувався формат .5; зокрема 2.5 Pro анонсували у березні та оновлювали у травні до I/O). Версія 3.1 Pro отримала “оновлений базовий інтелект”, що раніше дебютував у Gemini 3 Deep Think — спеціалізованому режимі мислення, який нещодавно зазнав “великого оновлення” для вирішення сучасних викликів у науці, дослідженнях та інженерії.

Deep Think розроблявся у співпраці з науковцями та дослідниками для роботи з проблемами, що часто не мають чітких обмежень або єдиної правильної відповіді, а також базуються на неповних чи “зашумлених” даних. Підхід поєднує глибокі наукові знання з прикладною інженерною користю та орієнтований на практичний результат, а не абстрактну теорію.

Оновлення 3.1 Pro позиціонується як крок уперед у базовому мисленні та як більш розумна й здатна базова модель для складного вирішення проблем. На бенчмарку ARC-AGI-2, що оцінює здатність працювати з абсолютно новими логічними патернами, модель продемонструвала підтверджений результат 77,1% — це більш ніж удвічі перевищує показник Gemini 3 Pro. Раніше Deep Think встановив 84,6% на ARC-AGI-2 (підтверджено ARC Prize Foundation), 48,4% без інструментів на Humanity’s Last Exam, досяг рейтингу Elo 3455 на Codeforces та показав рівень золотих медалей на Міжнародній математичній олімпіаді 2025 року.





Практичне застосування включає візуальне пояснення складних тем, синтез даних в єдине представлення та підтримку творчих проєктів. Модель орієнтована на завдання, де простої відповіді недостатньо.

З 19 лютого 3.1 Pro розгортається для розробників у режимі прев’ю через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI, агентну платформу Google Antigravity та Android Studio; для підприємств — у Vertex AI та Gemini Enterprise; для споживачів — через застосунок Gemini та NotebookLM. У застосунку встановлено підвищені ліміти для користувачів планів Google AI Pro та Ultra, а в NotebookLM доступ надано виключно цим підписникам. Реліз у статусі прев’ю пояснюється необхідністю валідації оновлень і подальшого розвитку, зокрема в напрямі амбітних агентних робочих процесів, перед повною загальною доступністю.

