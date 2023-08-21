Гра The Invincible за романом Лема вийде 6 листопада та отримає українську локалізацію

Польська студія Starward Industries опублікувала новий трейлер гри The Invincible. Ролик розкриває дату виходу проєкту – гравці зможуть вирушити на вивчення загадкової планети вже 6 листопада 2023 року.

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The Invincible ─ це пригодницький фантастичний трилер від першої особи, розроблений на базі роману «Непереможний» Станіслава Лема. Події розгортаються на планеті Регіс-3, де астробіолог Ясна шукає своїх зниклих членів екіпажу. Під час пошуків гравцеві доведеться зіткнутися з науковими феноменами на страшній планеті, небезпечними механічними істотами, знаходити фрагменти втраченого і принагідно зіткнутися з найбільшою загрозою для людства. Проєкт виконаний у стилістиці ретро-футуризму та атомпанку.

Гра The Invincible вийде на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Розробники підготували українську локалізацію – перекладено текст та доступні українські субтитри.