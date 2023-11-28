Ice Ice Baby: Raytheon використовує алмази для охолодження військових радарів й збільшення їх діапазону в 2-3 рази (порівнюючи з Patriot)

Діаманти найкращі друзі не лише дівчат, але й військових. Принаймні на думку компанії Raytheon вони підходять для охолодження військових радарів.

Компанія, яка є підрозділом RTX, заявила, що виграла конкурс на 15 млн доларів від Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) на вдосконалення напівпровідників на основі нітриду галію з використанням дорогоцінних каменів, передає DefenceNews. Компоненти з нітриду галію, що використовуються в радарах, підвищують потужність і чутливість. Однак в них складно уникати перегріву.

Для боротьби з перегрівом Raytheon планує поєднати вирощений в лабораторії алмаз — мінерал, відомий неймовірно високою теплопровідністю — з військовими транзисторами та схемами. Компанія співпрацює з Військово-морською дослідницькою лабораторією, Стенфордським університетом та Diamond Foundry, щоб виростити кристал з необхідною структурою.

Наші інженери відкрили новий спосіб виробництва нітриду галію, де терморегулювання більше не є обмежуючим фактором. Ці нові системні архітектури призведуть до створення датчиків для радарів з розширеним діапазоном. — Колін Вілан, президент Raytheon.

Чотирирічний контракт на створення прототипу було підписано в рамках програми DARPA «Технології відведення тепла в електроніці на рівні приладів» (THREADS). Ця програма спрямована на подолання теплових обмежень в електроніці та схемотехніці, а також на підвищення ефективності радіочастотного обладнання.

Якщо ми зможемо послабити проблему перегріву, будемо здатні підвищити потужність підсилювача і збільшити дальність дії радарів. Якщо програма буде успішною, ми розглядаємо можливість збільшення дальності дії радара у 2-3 рази. — сказав Томас Казіор, керівник програми DARPA торік.

RTX вже давно інвестує в нітрид галію і використовує його. Він використовується в сімействі радарів SPY-6 компанії, які розгортаються ВМС США для повітряної оборони; датчику нижнього рівня протиповітряної й протиракетної оборони, який, як очікується, замінить оригінальний радар протиповітряної та протиракетної системи Patriot (яка допомає протидіяти російським ракетним й дроновим атакам на цивільні об’єкти в Україні) і багато іншого.

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