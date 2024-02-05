Новини Пристрої 05.02.2024 о 10:29 comment views icon

iFixit розібрали Apple Vision Pro: як працює EyeSight, потрійний акумулятор та нові конектори живлення

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Вадим Карпусь

Автор новин

iFixit розібрали Apple Vision Pro: як працює EyeSight, потрійний акумулятор та нові конектори живлення

Фахівці iFixit отримали у своє розпорядження нову гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro та влаштували традиційне розбирання цього пристрою. Принагідно вони поділилися деякими цікавими конструкторськими рішеннями.

iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Від’єднати роз’єми Lightning для кабелю акумулятора та кронштейнів ременя досить легко, для цього буде потрібно лише інструмент для виймання SIM-картки. Після цього розбирання досить стандартне для пристроїв Apple: нагрівання термофеном, щоб розм’якшити клей, від’єднання корпусу, гвинти всюди, кронштейни та роз’єми. При цьому зняти скляну приклеєну панель вдалося, не пошкодивши її. Але на ній є захисна плівка, яка в процесі трохи облізла і, можливо, трохи оплавилася. Заміна розбитого переднього скла коштуватиме $799.

iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Система EyeSight, яка відображає очі користувача, має невеликий опис у блозі iFixit. Вона передає не один відеопотік, а «набір відеороликів ваших очей». Все починається з OLED-панелі, що відображає «кілька зображень облич», які розділяються і проходять через двоопуклий шар, а потім через інший «такий же двоопуклий» шар, щоб розширити зображення для всієї області, а потім через вторинну лінзу. Таким чином виходять два зображення, які трохи відрізняються один від одного, що надає очам 3D ефект.

iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Але разом з тим усі ці маніпуляції призводять до розмитого та тьмяного зображення, на яке, як скаржилися багато оглядачів, у результаті стає важко побачити очі на зовнішньому дисплеї Vision Pro.

iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Акумуляторний блок важить 353 г і складається із трьох акумуляторів розміром із iPhone, загальна місткість яких становить 35,9 Втч. Це більш ніж удвічі більше, ніж у iPhone 15 Pro (17,3 Втч). При цьому самі акумулятори сумарно важать 184 г, що становить лише половину ваги всього акумуляторного блоку.

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iFixit разобрали Apple Vision Pro: как работает EyeSight, тройной аккумулятор и новые коннекторы питания

Apple Vision Pro застосовує пропрієтарне з’єднання кабелю акумулятора, яке фіксується за допомогою магніту, а потім повертається до фіксації. Це логічно, щоб запобігти випадковому витягненню кабелю, якщо він випадково зачепиться за щось. Конектор на іншому кінці кабелю є ні стандартним рішенням USB-C, ні фірмовим Lightning. Це новий роз’єм, схожий на Lightning, але збільшеного розміру. Потрібно більше конекторів богу конекторів. В результаті, користувачі не зможуть використовувати павербанки зі стандартним роз’ємом USB-C – потрібно буде купувати фірмові продукти Apple.

iFixit стверджує, що гарнітура Apple Vision Pro надто складна для одного відео, і обіцяє, що пізніше буде показано, «наскільки глибока ця кроляча нора».

Джерело: The Verge

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