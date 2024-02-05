iFixit розібрали Apple Vision Pro: як працює EyeSight, потрійний акумулятор та нові конектори живлення

Фахівці iFixit отримали у своє розпорядження нову гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro та влаштували традиційне розбирання цього пристрою. Принагідно вони поділилися деякими цікавими конструкторськими рішеннями.

Від’єднати роз’єми Lightning для кабелю акумулятора та кронштейнів ременя досить легко, для цього буде потрібно лише інструмент для виймання SIM-картки. Після цього розбирання досить стандартне для пристроїв Apple: нагрівання термофеном, щоб розм’якшити клей, від’єднання корпусу, гвинти всюди, кронштейни та роз’єми. При цьому зняти скляну приклеєну панель вдалося, не пошкодивши її. Але на ній є захисна плівка, яка в процесі трохи облізла і, можливо, трохи оплавилася. Заміна розбитого переднього скла коштуватиме $799.

Система EyeSight, яка відображає очі користувача, має невеликий опис у блозі iFixit. Вона передає не один відеопотік, а «набір відеороликів ваших очей». Все починається з OLED-панелі, що відображає «кілька зображень облич», які розділяються і проходять через двоопуклий шар, а потім через інший «такий же двоопуклий» шар, щоб розширити зображення для всієї області, а потім через вторинну лінзу. Таким чином виходять два зображення, які трохи відрізняються один від одного, що надає очам 3D ефект.

Але разом з тим усі ці маніпуляції призводять до розмитого та тьмяного зображення, на яке, як скаржилися багато оглядачів, у результаті стає важко побачити очі на зовнішньому дисплеї Vision Pro.

Акумуляторний блок важить 353 г і складається із трьох акумуляторів розміром із iPhone, загальна місткість яких становить 35,9 Втч. Це більш ніж удвічі більше, ніж у iPhone 15 Pro (17,3 Втч). При цьому самі акумулятори сумарно важать 184 г, що становить лише половину ваги всього акумуляторного блоку.

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Apple Vision Pro застосовує пропрієтарне з’єднання кабелю акумулятора, яке фіксується за допомогою магніту, а потім повертається до фіксації. Це логічно, щоб запобігти випадковому витягненню кабелю, якщо він випадково зачепиться за щось. Конектор на іншому кінці кабелю є ні стандартним рішенням USB-C, ні фірмовим Lightning. Це новий роз’єм, схожий на Lightning, але збільшеного розміру. Потрібно більше конекторів богу конекторів. В результаті, користувачі не зможуть використовувати павербанки зі стандартним роз’ємом USB-C – потрібно буде купувати фірмові продукти Apple.

iFixit стверджує, що гарнітура Apple Vision Pro надто складна для одного відео, і обіцяє, що пізніше буде показано, «наскільки глибока ця кроляча нора».

Джерело: The Verge