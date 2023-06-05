Vision Pro — довгоочікувана гарнітура змішаної реальності Apple за $3499

Після багатьох років затримок Apple нарешті представила свою гарнітуру доповненої реальності Apple Vision Pro, яка «плавно» поєднує реальний і цифровий світ.

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За чутками, гарнітура отримає окремий акумулятор і управлятиметься очима, руками та голосом. Вартість пристрою стартуватиме від $3499 — на початку 2024-го він з’явиться на ринку США, а протягом року пошириться на інші країни.

Vision Pro позиціюють як AR-пристрій, але він зможе перемикатися між доповненою та повністю віртуальною реальністю. Гарнітура не має контролерів, а гортати чи натискати на рядки піктограм програм в операційній системі під назвою visionOS можна за допомогою очей чи використовуючи голосові команди.

Пристрій підтримує аксесуари Bluetooth, зокрема Magic Keyboard і Magic Trackpad, і дозволяє підключати Mac. Камери, спрямовані вниз, фіксуватимуть рухи ваших рук.

Гарнітура має скляну передню частину та алюмінієву раму, що містить п’ять датчиків, 12 камер, дисплей 4K для кожного ока та комп’ютер, який, очевидно, охолоджується вентилятором. Маска гарнітури (яку Apple називає «Light Seal») і ремінь («Head Band») мають модульну підкладку з тканини, і можуть згинатися, щоб відповідати різним формам обличчя та розмірам голови.

Індивідуальні оптичні вставки, які магнітами кріпляться до лінз окулярів для зору, розробила компанія Zeiss.

Пристрій має зовнішню батарею, яка працює до двох годин і яку можна під’єднати за допомогою «гнучкого плетеного кабелю». Також гарнітуру можна під’єднати до зовнішнього джерела живлення та використовувати цілий день.

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Apple обіцяє, що дисплей окулярів буде безпрецедентно чітким і зможе відтворювати відео 4K. Система використовує одразу два чипи M2 і R1.

Apple обіцяє, що користувачі не будуть ізольованими від оточення: гарнітура відображатиме очі за допомогою системи під назвою EyeSight, але під час режиму повної віртуальної реальності їх закриватиме спеціальний екран. Є можливість створення цифрової «особистості» — гіперреалістичного аватара — шляхом сканування обличчя.

Під час дистанційної розмови, можна використовувати функцію просторового аудіо і розташовувати учасників FaceTime як «відеоплитки» по кімнаті. Крім того, можна знімати та переглядати 180-градусне відео за допомогою 3D-камери, використовуючи гарнітуру.

Apple також рекламує телевізійний і аркадний контент на гарнітурі, включаючи преміальний контент від Disney.

Гарнітура розроблялася роками й, як повідомляється, пройшла через кілька ітерацій, а також роки затримок. Основним конкурентом пристрою Apple, ймовірно, буде Meta, яка користується відносним успіхом зі своєю орієнтованою на ігри гарнітурою Quest 2 й отримала неоднозначне сприйняття своєї Quest Pro.