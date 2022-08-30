ITC шукає автора новин

Редакція ITC.ua шукає в команду нового автора для написання цікавих та захопливих новин про споживчу електроніку, ґаджети, нові технології, все найцікавіше зі світу IT та пов’язаних з ним сфер життя.

Ми шукаємо тих, хто здатен писати про складні речі простою та зрозумілою мовою — це найголовніше і найважче в роботі. Чи то новий iPhone, чи відкриття нового двійника Землі, чи розробка технології квантової телепортації; будь-який такий інформаційний текст має легко сприйматися.

Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи кіно), це тільки плюс. Експертиза у тих чи інших темах, бажання розбиратися, аналізувати, докопуватися до суті та ініціативність — мають велике значення. Нижче — детально про умови на побажання.

Ви наша людина, якщо:

маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

стежите за новинами індустрії в Україні та світі;

цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;

маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

Моніторити стрічку новин та шукати цікаві інформаційні приводи;

Робити дописи (новини) на сайт — швидко, грамотно та по суті;

Вигадувати анонси для соцмереж.

Ваш ідеальний бекграунд

Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.

Всебічне мислення, вміння відокремлювати головне від другорядного, логічно вибудовувати структуру та красиво компонувати інформаційний текст

Маєте натхнення розбиратися в нових темах, вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет;

Працюєте швидко та зосереджено

Що ми пропонуємо штатним авторам

Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.

Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.

Робота віддалена

Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.

Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!

Куди подавати резюме

Охочим спробувати свої сили, надсилайте нам стисле резюме (бажано з приладами тестів) за цією адресою.