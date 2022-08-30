ITC шукає автора новин

Редакція ITC.ua шукає в команду нового автора для написання цікавих та захопливих новин про споживчу електроніку, ґаджети, нові технології, все найцікавіше зі світу IT та пов’язаних з ним сфер життя.
Ми шукаємо тих, хто здатен писати про складні речі простою та зрозумілою мовою — це найголовніше і найважче в роботі. Чи то новий iPhone, чи відкриття нового двійника Землі, чи розробка технології квантової телепортації; будь-який такий інформаційний текст має легко сприйматися.
Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи кіно), це тільки плюс. Експертиза у тих чи інших темах, бажання розбиратися, аналізувати, докопуватися до суті та ініціативність — мають велике значення. Нижче — детально про умови на побажання.
Ви наша людина, якщо:
- маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
- стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
- цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
- маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.
Чим ви займатиметеся:
- Моніторити стрічку новин та шукати цікаві інформаційні приводи;
- Робити дописи (новини) на сайт — швидко, грамотно та по суті;
- Вигадувати анонси для соцмереж.
Ваш ідеальний бекграунд
- Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
- У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
- Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.
- Всебічне мислення, вміння відокремлювати головне від другорядного, логічно вибудовувати структуру та красиво компонувати інформаційний текст
- Маєте натхнення розбиратися в нових темах, вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет;
- Працюєте швидко та зосереджено
Що ми пропонуємо штатним авторам
- Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
- Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
- Робота віддалена
- Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.
- Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!
Куди подавати резюме
Охочим спробувати свої сили, надсилайте нам стисле резюме (бажано з приладами тестів) за цією адресою.