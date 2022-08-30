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ITC шукає автора новин

ITC шукає автора новин

Редакція ITC.ua шукає в команду нового автора для написання цікавих та захопливих новин про споживчу електроніку, ґаджети, нові технології, все найцікавіше зі світу IT та пов’язаних з ним сфер життя.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Ми шукаємо тих, хто здатен писати про складні речі простою та зрозумілою мовою — це найголовніше і найважче в роботі. Чи то новий iPhone, чи відкриття нового двійника Землі, чи розробка технології квантової телепортації; будь-який такий інформаційний текст має легко сприйматися.

Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи кіно), це тільки плюс. Експертиза у тих чи інших темах, бажання розбиратися, аналізувати, докопуватися до суті та ініціативність — мають велике значення. Нижче — детально про умови на побажання.

Ви наша людина, якщо:

  • маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
  • стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
  • цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
  • маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

  • Моніторити стрічку новин та шукати цікаві інформаційні приводи;
  • Робити дописи (новини) на сайт — швидко, грамотно та по суті;
  • Вигадувати анонси для соцмереж.

Ваш ідеальний бекграунд

  • Від двох років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
  • У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
  • Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.
  • Всебічне мислення, вміння відокремлювати головне від другорядного, логічно вибудовувати структуру та красиво компонувати інформаційний текст
  • Маєте натхнення розбиратися в нових темах, вмієте ставити правильні питання собі та спікерам, можете зробити різнобічний сюжет;
  • Працюєте швидко та зосереджено

Що ми пропонуємо штатним авторам

  • Графік роботи: звичайний повний робочий день у робочі дні, з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
  • Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
  • Робота віддалена
  • Цікаві та різноманітні завдання, які ви робитимете з командою талановитих, приязних та закоханих у свою роботу людей.
  • Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрілансом!

Куди подавати резюме

Охочим спробувати свої сили, надсилайте нам стисле резюме (бажано з приладами тестів) за цією адресою.


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