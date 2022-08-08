Київстар: «Роумінгом як вдома» вже користуються близько 900 тис. абонентів, у середньому за липень один такий абонент використав 5,2 ГБ трафіку та 191 хвилину розмов

Протягом лютого та березня близько 3 мільйонів абонентів Київстар вимушено покинули свої домівки через початок широкомасштабної збройної агресії рф. Щоб підтримати наших громадян за кордоном оператор запустив «Роумінг як вдома» – у 30 країнах світу діють такі ж умови, що й в Україні та без жодних доплат. Відповідно до аналітики Київстар близько 2,5 мільйона абонентів все ще перебувають за межами України та все активніше користуються своїм українським номером.

У середньому за липень один абонент з послугою «Роумінг як вдома» використав 5 256 Мб мобільного інтернету та телефонував у роумінгу 191 хвилину. Для порівняння, клієнти звичайного роумінгового тарифу за один місяць завантажують у середньому 201 мегабайт даних та розмовляють 9 хвилин.

Загалом щомісяця сервісом «Роумінг як вдома» користуються близько 900 тисяч абонентів. За три місяці роботи сервісу клієнти використали майже 32 мільйонів ГБ мобільного інтернету та розмовляли зі своїми приблизно 117 мільйонів хвилини або ж 222 роки, без жодних доплат за роумінг.

Наразі найбільша кількість абонентів Київстар у роумінгу перебуває в Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, Молдові та Італії. А загалом «Роумінг як вдома» працює у 30 країнах світу. Серед яких також Велика Британія, Австрія, Франція, Швеція, Греція, Єгипет та багато інших.

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У цих країнах перебуває понад 90% абонентів Київстар, хто зараз за кордоном. І більше половини з них мають тарифи, на які розповсюджується «Роумінг як вдома». Тобто їм треба лише поповнити рахунок, щоб повноцінно користуватися своїм номером з українськими тарифами. А абоненти зі старими тарифами можуть змінити їх на один із актуальних в системі “Мій Київстар”.

Нагадаємо також, «Роумінг як вдома» діє автоматично, щойно клієнт виїжджає в одну із зазначених країн. Також абонентам, що вже мають підключеним будь-який роумінговий пакет варто спочатку дочекатися завершення терміну його дії або відключити його.

Джерело: Киевстар