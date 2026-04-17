Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс

Вадим Карпусь

На ринку мобільного зв’язку з’явилися нові бюджетні пропозиції для людей віком від 55 років. Одразу два оператори — Vodafone і lifecell — оновили умови тарифів, зробивши акцент на низькій абонплаті, великій кількості хвилин і мобільному інтернеті.


Vodafone запустив акцію POVAGA за 200 грн/міс

Оператор запропонував акцію POVAGA для нових абонентів 55+. Фактично мова йде контракт з фіксованою ціною 200 грн на місяць протягом року.

За ці гроші користувач отримує:

  • безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone
  • безлімітний мобільний інтернет в Україні
  • 1000 хвилин на інші мережі та дзвінки в ЄС (27 країн)
  • 15 ГБ інтернету в роумінгу по ЄС
  • 150 SMS по Україні та Європі

Щоб підключитися, потрібно до 31 травня 2026 року прийти в магазин оператора з паспортом та ІПН і перенести номер від іншого оператора. Номер залишиться тим самим. Контрактна форма також дає додатковий захист номера. Докладна інформація про акцію POVAGA доступна на сайті оператора.


lifecell пропонує тариф “Турбота” за 190 грн/міс

У lifecell розширили доступ до тарифу “Турбота”. Тепер його можуть підключити всі абоненти від 55 років — як нові, так і чинні, включно з переходом через MNP.

Базові умови наступні:

  • безлімітні дзвінки в мережі lifecell
  • 1000 хвилин на інші оператори в Україні
  • 20 ГБ мобільного інтернету
  • безлімітний трафік для популярних застосунків (YouTube, Viber, Facebook, TikTok тощо)

Ціна — 190 грн на місяць, і вона зафіксована до кінця 2027 року. Додатково користувачам доступна послуга “Тарифна підписка”, яка дозволяє оплатити користування тарифом до 12 пакетів послуг наперед. У разі такої оплати щомісячна вартість тарифу знижується до 161,50 грн замість стандартних 190 грн.

Нові користувачі можуть почати зі стартових пакетів “Універсальний” або “Максі”, а також перейти зі збереженням номера. Для підключення потрібно підтвердити вік і надати копію паспорта. Детальніше дізнатися про умови тарифу “Турбота” можна на сайті оператора.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Чому дорожчає мобільний зв’язок в Україні: пояснення Vodafone

Закрити небо, зупинити ворога, позбавити росію грошей: три кроки до миру від Михайла Федорова
Чому дорожчає мобільний зв’язок в Україні: пояснення Vodafone
В Україні запускають сервіс єЧек: паперові чеки перейдуть "у цифру" і ваш банківський застосунок
Vodafone запустить в Україні супутниковий зв'язок з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?
Vodafone оновлює тарифи з 1 березня: до +70 грн в передплаті й контрактах
Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб
"єЧек" та "Пульс" в Україні: Мінекономіки хоче вирішувати до 10 проблем бізнесу щомісяця
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
"Резерв+" не працює: що робити, коли застосунок не відкривається
20 нових послуг в "Дії": електронний військовий облік, європротокол та цифровий гаманець eWallet
Оператор lifecell запустив економ-тариф для MNP-абонентів за 190 грн
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює
7,50 грн за кВт-год до 2028 року: експерт розкрив плани Кабміну по підвищенню тарифів
"Дія" покаже все ваше майно і запропонує сплатити податки: як працює новий сервіс
"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
У "Дія" з’явиться голосовий ШІ: як це працюватиме
В Україні запровадили нові правила перенесення номера: термін до 2-х годин та легше скасування
1,7 грн млрд у бюджет: в Україні запустили нову систему контролю азартних ігор
Податок на OLX і посилки та доступ податкової до рахунків: уряд та ВРУ хочуть ухвалити закони цього тижня
Мобінг і харасмент на роботі: українцям дозволять тимчасово перейти на дистанційну форму
