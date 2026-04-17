Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс

На ринку мобільного зв’язку з’явилися нові бюджетні пропозиції для людей віком від 55 років. Одразу два оператори — Vodafone і lifecell — оновили умови тарифів, зробивши акцент на низькій абонплаті, великій кількості хвилин і мобільному інтернеті.





Vodafone запустив акцію POVAGA за 200 грн/міс

Оператор запропонував акцію POVAGA для нових абонентів 55+. Фактично мова йде контракт з фіксованою ціною 200 грн на місяць протягом року.

За ці гроші користувач отримує:

безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone

безлімітний мобільний інтернет в Україні

1000 хвилин на інші мережі та дзвінки в ЄС (27 країн)

15 ГБ інтернету в роумінгу по ЄС

150 SMS по Україні та Європі

Щоб підключитися, потрібно до 31 травня 2026 року прийти в магазин оператора з паспортом та ІПН і перенести номер від іншого оператора. Номер залишиться тим самим. Контрактна форма також дає додатковий захист номера. Докладна інформація про акцію POVAGA доступна на сайті оператора.





lifecell пропонує тариф “Турбота” за 190 грн/міс

У lifecell розширили доступ до тарифу “Турбота”. Тепер його можуть підключити всі абоненти від 55 років — як нові, так і чинні, включно з переходом через MNP.

Базові умови наступні:

безлімітні дзвінки в мережі lifecell

1000 хвилин на інші оператори в Україні

20 ГБ мобільного інтернету

безлімітний трафік для популярних застосунків (YouTube, Viber, Facebook, TikTok тощо)

Ціна — 190 грн на місяць, і вона зафіксована до кінця 2027 року. Додатково користувачам доступна послуга “Тарифна підписка”, яка дозволяє оплатити користування тарифом до 12 пакетів послуг наперед. У разі такої оплати щомісячна вартість тарифу знижується до 161,50 грн замість стандартних 190 грн.

Нові користувачі можуть почати зі стартових пакетів “Універсальний” або “Максі”, а також перейти зі збереженням номера. Для підключення потрібно підтвердити вік і надати копію паспорта. Детальніше дізнатися про умови тарифу “Турбота” можна на сайті оператора.