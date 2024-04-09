Новини Пристрої 09.04.2024 о 18:16 comment views icon

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Компанія Logitech повідомила про вихід на український ринок нової ігрової клавіатури в рамках бренду Logitech G. Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – це компактна клавіатура професійного рівня, орієнтована на кіберспортсменів.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED виконана в формфакторі 60%, що дозволяє виділити більше місця для динамічних рухів миші. Завдяки технології KEYCONTROL геймери можуть індивідуально налаштувати клавіатуру під власні потреби та не відчувати нестачі клавіш. KEYCONTROL дозволяє призначати до 15 опцій на клавішу. У поєднанні з розширеною функцією G-SHIFT, яку можна призначити практично будь-якій клавіші, гравці можуть активувати нову розкладку клавіш.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Клавіатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED доступна у комплекті з перемикачами GX Optical, які забезпечують швидше реагування, ніж стандартні механічні перемикачі. Для з’єднання з ігровою системою використовується бездротова технологія LIGHTSPEED. Вона забезпечує високу швидкість передачі даних та захист від зовнішніх радіочастотних впливів інших пристроїв, які можуть у великій кількості зустрічатися на кіберпортивних турнірах: смартфонів, студійних камер, звукових систем тощо.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Додаткові характеристики клавіатури PRO X 60 включають:

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  • Bluetooth
  • Перехідник 2:1 LIGHTSPEED
  • Напівжорсткий чохол для транспортування

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Бездротова ігрова клавіатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED буде доступна в Україні у квітні в чорному та білому кольорах, а згодом і в кольорі Magenta. Її ціна становить 7299 грн.


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