Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – компактна ігрова клавіатура з технологією KEYCONTROL та ціною 7300 грн

Компанія Logitech повідомила про вихід на український ринок нової ігрової клавіатури в рамках бренду Logitech G. Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED – це компактна клавіатура професійного рівня, орієнтована на кіберспортсменів.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED виконана в формфакторі 60%, що дозволяє виділити більше місця для динамічних рухів миші. Завдяки технології KEYCONTROL геймери можуть індивідуально налаштувати клавіатуру під власні потреби та не відчувати нестачі клавіш. KEYCONTROL дозволяє призначати до 15 опцій на клавішу. У поєднанні з розширеною функцією G-SHIFT, яку можна призначити практично будь-якій клавіші, гравці можуть активувати нову розкладку клавіш.

Клавіатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED доступна у комплекті з перемикачами GX Optical, які забезпечують швидше реагування, ніж стандартні механічні перемикачі. Для з’єднання з ігровою системою використовується бездротова технологія LIGHTSPEED. Вона забезпечує високу швидкість передачі даних та захист від зовнішніх радіочастотних впливів інших пристроїв, які можуть у великій кількості зустрічатися на кіберпортивних турнірах: смартфонів, студійних камер, звукових систем тощо.

Додаткові характеристики клавіатури PRO X 60 включають:

Курс English For Tech: Speaking&Listening від Enlgish4IT. Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG. Дізнатись про курс

Подвійне покриття PBT

RGB-підсвічування LIGHTSYNC

Перемикач ігрових режимів

Регулятор гучності та інші елементи керування мультимедіа

Bluetooth

Перехідник 2:1 LIGHTSPEED

Напівжорсткий чохол для транспортування

Бездротова ігрова клавіатура Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED буде доступна в Україні у квітні в чорному та білому кольорах, а згодом і в кольорі Magenta. Її ціна становить 7299 грн.