Львів’ян закликають надсилати фото порушень правил паркування – штрафи обіцяють спрямувати на підтримку ЗСУ

Львівська міська рада звернулась до мешканців та гостей Львову із закликом взяти участь в акції «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ». Фактично львів’янам пропонують фіксувати порушення правил паркування, а гроші, зібрані від штрафів за такі порушення, будуть спрямовувати на підтримку ЗСУ.

«У Львові стартує акція «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ», у межах якої мешканці можуть долучитися одночасно як до благоустрою міста, так і донації коштів на Збройні сили України. Адже кошти від штрафів за неправильне паркування у Львові скеровують на допомогу українським військовим», – йдеться на сайті міськради.

Зазначається, що окрім роботи інспекторів з паркування, слідкувати за порядком на дорогах Львова можуть і самі мешканці. Помітивши порушення, вони можуть зробити фотофіксацію неправильно припаркованого автомобіля та надіслати фото через соцмережі «Гарячої лінії» міста: Telegram-бот чи сторінку у Facebook.

Подати фотофіксацію порушення через чат-бот у Telegram можна наступним чином:

зареєструватись.

обрати розділ «Нове звернення».

вибрати категорію «Дороги, площі, парки».

обрати підкатегорію «Паркування на газонах та громадських територіях».

зазначити адресу і додати фото.

З початку року від мешканців на «Гарячу лінію» надійшло понад 300 фотофіксацій порушень паркування автомобілів. Проте не повідомляється, яку суму штрафів було зібрано завдяки таким зверненням львів’ян.