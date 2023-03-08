«Листоноші на електробайках». Укрпошта запускає пілотний проєкт для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості

«Укрпошта» запускає пілотний проєкт «Листоноші на електробайках» — ініціатива передбачає забезпечення листонош електровелосипедами українського виробництва для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості. Проєкт анонсував гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський, додавши, що компанія прагне «мати не лише задоволених, а ще й сучасних листонош».

Гендиректор «Укрпошти» прикріпив кілька фото електричного велосипеда для проєкту у характерному яскраво-жовтому забарвленні, який оснащений двома місткими контейнерами для перевезення кореспонденції спереду та ззаду.

Очікується, що перехід листонош на електричні дво- та трьохколісні «мустанги» значно пришвидшить доставку кореспонденції серед населення сільської місцевості та віддалених населених пунктів, підвищить ефективність роботи та зарплати працівників не шляхом підвищенням тарифів чи фінансування з бюджету.

«На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова. Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням»

Ігор Смілянський,

CEO «Укрпошта»

За задумом керівництва «Укрпошти», всім листоношам також видадуть портативні комп’ютери та POS термінали для обслуговування клієнтів. Про USB-зарядку обіцяють не забути теж.

Скільки загалом електровелосипедів планується закупити в межах ініціативи, та які саме регіони вона охопить, поки не повідомляється.