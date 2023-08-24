«Марічка» — відео перших випробувань українського підводного дрона для ураження кораблів і не тільки в радіусі 1000 км

Український підводний дрон «Марічка» успішно пройшов перші випробування.
Інформацію та відео розповсюдив телеграм-канал Kravchuk. Дрон призначено для ураження кораблів, мостів, берегових укріплень та підводних човнів. За потреби безпілотник може перевозити вантажі військового чи цивільного призначення замість вибухівки та виконувати розвідувальну функцію.
- Довжина – 6 м
- Ширина – 1 м
- Дальність – 1000 км
- Ціна – 16 млн грн
Це перша згадка про випробовування цього підводного дрона. Його розробником є A.M.M.O., кожен може допомогти з фінансуванням проєкту на їхньому сайті.20 липня на YouTube-каналі AMMO Ukraine опублікували відео, де було описано 7 переваг підводного дрона «Марічка»:
- Відсутність екіпажу — не буде загиблих та поранених.
- Непомітність — підводний дрон складніше виявити.
- Автономність — безпілотник може переходити в енергоефективний режим очікування.
- Дальність — понад 1000 км.
- Великий об’єм боєкомплекту.
- Універсальність — може виконати бойові, вантажні або розвідувальні місії.
- Ефективність — здатність вражати підводні опори мостів.
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