Новини Україна 24.08.2023 о 15:43

«Марічка» — відео перших випробувань українського підводного дрона для ураження кораблів і не тільки в радіусі 1000 км

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Український підводний дрон «Марічка» успішно пройшов перші випробування.

«Марічка» — відео перших випробувань українського підводного дрона для ураження кораблів і не тільки в радіусі 1000 км

Інформацію та відео розповсюдив телеграм-канал Kravchuk. Дрон призначено для ураження кораблів, мостів, берегових укріплень та підводних човнів. За потреби безпілотник може перевозити вантажі військового чи цивільного призначення замість вибухівки та виконувати розвідувальну функцію.

  • Довжина – 6 м
  • Ширина – 1 м
  • Дальність – 1000 км
  • Ціна – 16 млн грн

Це перша згадка про випробовування цього підводного дрона. Його розробником є A.M.M.O., кожен може допомогти з фінансуванням проєкту на їхньому сайті.«Марічка» — відео перших випробувань українського підводного дрона для ураження кораблів і не тільки в радіусі 1000 км20 липня на YouTube-каналі AMMO Ukraine опублікували відео, де було описано 7 переваг підводного дрона «Марічка»:

  1. Відсутність екіпажу — не буде загиблих та поранених.
  2. Непомітність — підводний дрон складніше виявити.
  3. Автономність — безпілотник може переходити в енергоефективний режим очікування.
  4. Дальність — понад 1000 км.
  5. Великий об’єм боєкомплекту.
  6. Універсальність — може виконати бойові, вантажні або розвідувальні місії.
  7. Ефективність — здатність вражати підводні опори мостів.

Sea Baby — морські дрони СБУ з бойовою частиною 850 кг, які успішно атакували Кримський міст

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Блокування IXBT GAMES: перемога чи зрада
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/bodr_dogs_a008-magic-magic-150x150.jpg

kon86

блогер

Блоги
Огляд Anker 737 Power Bank
https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Alex84

Головний Модератор Блогів

Блоги
5 гаджетів, з якими я ніколи не розлучався
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Znimok-ekrana-2023-06-21-111012-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Znimok-ekrana-2023-06-21-111012-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Znimok-ekrana-2023-06-21-111012-150x150.png

George Burda

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати