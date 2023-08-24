«Марічка» — відео перших випробувань українського підводного дрона для ураження кораблів і не тільки в радіусі 1000 км

Український підводний дрон «Марічка» успішно пройшов перші випробування.

Інформацію та відео розповсюдив телеграм-канал Kravchuk. Дрон призначено для ураження кораблів, мостів, берегових укріплень та підводних човнів. За потреби безпілотник може перевозити вантажі військового чи цивільного призначення замість вибухівки та виконувати розвідувальну функцію.

Довжина – 6 м

Ширина – 1 м

Дальність – 1000 км

Ціна – 16 млн грн

Це перша згадка про випробовування цього підводного дрона. Його розробником є A.M.M.O., кожен може допомогти з фінансуванням проєкту на їхньому сайті. 20 липня на YouTube-каналі AMMO Ukraine опублікували відео, де було описано 7 переваг підводного дрона «Марічка»: