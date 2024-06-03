MaxxPro — американський «броньовик», що встояв під атаками БПЛА та мінометів в Україні

Відео бою поблизу Часового Яру Донецькій області показує бронемашину MaxxPro виробництва США, яка протистоїть серії прямих російських ударів. Попри щонайменше три потужні вибухи MaxxPro впевнено слідував своїм шляхом. За повідомленнями, епізод стався в районі Часів Яр у Донецькій області України, де останніми місяцями точаться бойові дії між Росією та Україною. MaxxPro на відео атакували з мінометів та безпілотників.

MaxxPro — американський MRAP (колісний бронетранспортер, захищений від мін та засідок), розроблений американською компанією Navistar Defence та ізраїльською Plasan Sasa, є чинною броньованою машиною Корпусу морської піхоти США. MaxxPro був створений, щоб допомогти захистити солдатів в Іраку від саморобних вибухових пристроїв. З 2007 року, коли він став на озброєння, він врятував тисячі життів, а тепер рятує й українських бійців.

M1224 MaxxPro знаходяться на озброєнні у 21 країні. За іронією долі, щонайменше 70 машинами зараз користується рух «Талібан» в Афганістані — їх покинули виведеними з ладу під час відходу американські військові. Всього побудовано близько 9000 машин.

Бронемашина має V-подібний корпус, який відбиває вибухи від екіпажу. Він розроблений витримувати вогонь з балістичної зброї, вибухи мін, саморобні вибухові пристрої. Автомобіль розрахований на 12 посадкових місць. Він оснащений кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм. Машина вагою до 14,5 т з розмірами 7,2 х 2,5 х 3 м має 9,3 л двигун потужністю до 375 к.с. У різних варіантах MaxxPro має вантажність від 1,6 до 5 т.

«MaxxPro — це як червона ганчірка для росіян. Вони націлюють на нього все, що мають, але вони майже незнищенні», — сказав The Times український боєць.

Минулого року США оголосили, що надішлють Україні 200 автомобілів у рамках пакета військової допомоги. Машини неодноразово потрапляли під обстріли, але як правило рятували військових, що були всередині. Втім, як і інша військова техніка, MaxxPro втрачаються на фронті. OSINT-ери з Oryx оцінюють візуально підтверджені втрати українських M1224 MaxxPro у кількості 90 одиниць.

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Джерела: Business Insider, Wikipedia