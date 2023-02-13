Найменший у світі 3D-принтер — розміром зі звичайний сірник. Та це не заважає йому створювати напрочуд деталізовані моделі

Висота найменшого у світі 3D-принтера — всього 41 міліметр, а вага — менш як 20 грамів.

Більшість 3D-принтерів мають відносно великі габарити. Навіть Ender 2 Pro, що призначений для роботи в обмеженому просторі, має розміри 42 x 38 x 46 см і важить 4,5 кг. Однак один з виробників продемонстрував пристрій, який створює чіткі та деталізовані моделі, але разом з тим має доволі скромні розміри (18 x 31 x 41 мм) та важить лише 17 г.

У ролику на YouTube-каналі користувача My N Mi продемонстровано як крихітний 3D-принтер SLA створює напівпрозорого мініробота за кілька хвилин.

Схоже, сам пристрій виготовлений з комбінації пластика та дерева; також він має двигун, що переміщує робочу пластину, коли невидимий світлодіод відбиває світло на смоляному матеріалі, який знаходиться в крихітному резервуарі.

Такий процес стандартний для усіх 3D-принтери SLA (ті, що працюють зі смолою), однак на відео можна побачити його роботу в дуже крихітному масштабі. Є момент, де видно як автор наповнює резервуар смолою за допомогою шприца.

Живлення та дані принтер отримує через порт Micro USB на задній панелі.

My N Mi стверджує, що принтер має максимальний розмір збірки 11 x 11 x 17 мм, точність 0,135 мм і роздільну здатність від 0,005 до 0,3 мм. На відео автор порівнює розміри пристрою з сірником, який має майже таку ж висоту, та з SD-картою, яка ширша за нього.

Модель, що з’явилась в результат друку, на світлі виглядає напрочуд деталізованою — на відео можна побачити навіть передню панель із механізмами та виступи на обличчі та ногах.

Джерело: tomshardware