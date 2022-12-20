Наркотики з 3D-принтера – поліція Австралії та Тайваню спільно з ФБР затримали незвичайних контрабандистів

Відомо безліч історій про людей, котрі намагаються провезти комп’ютерне обладнання через прикордонний контроль, долаючи ті чи інші обмеження. Однак деякі пристрої відмінно підходять для приховування інших предметів у них. В Австралії двом чоловікам було пред’явлено звинувачення у спробі ввезти 30 кг метамфетаміну в країну, сховавши його всередині 3D-принтерів. Підозрювані у віці 33 і 36 років, ймовірно, є високопоставленими членами міжнародного злочинного синдикату.

AFP (Федеральна поліція Австралії) та ФБР провели спецоперацію під назвою Operation Ironside, під час якої кожне повідомлення, що було відправлене через платформу зашифрованих комунікацій An0m, перехоплювалося протягом трьох років, починаючи з 2018 року. Одне із повідомлень вказувало, що один із затриманих координував понад 30 спроб ввезення метамфетаміну до Австралії у 2020 році.

AFP, працюючи з Австралійською комісією з кримінальної розвідки (ACIC), виявила змову з метою імпорту 30 кг метамфетаміну на суму близько $30 млн до Австралії за допомогою 3D-принтерів.

Агентства перехопили наркотики у США до того, як вони досягли Австралії. Одного з двох чоловіків заарештували Тайванське бюро кримінальних розслідувань у місті Нью-Тайбей наприкінці липня, а іншого — у місті Таоюань у жовтні. Обидва були звинувачені у незаконному перевезенні наркотиків категорії 2 та можуть бути засуджені до довічного ув’язнення на Тайвані, якщо їх визнають винними.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Фото Федеральної поліції Австралії демонструють, що 3D-принтер Flashforge Creator 3, виробництво якого зараз припинено, було обрано контрабандистами як контейнер. Промисловий 3D принтер має дверцята і досить великі розміри 627 x 485 x 615 мм, що, ймовірно, частково пояснює, чому він був обраний. Пристрій важить 52 кг, тому 30 кг метамфетаміну, ймовірно, збиралися розподілити на кілька принтерів.

Як ще провозять контрабанду?

Хоча ноутбуки не такі просторі, як 3D-принтери, вони часто використовуються для приховування незаконних предметів, таких як ніж усередині ноутбука Gigabyte, який знайшов агент TSA.

Більшість історій про контрабанду, як правило, пов’язані з тим, що люди використовують незвичайні методи прикріплення компонентів до свого тіла, у тому числі нещодавня історія про жінку, яка намагалася в’їхати до Китаю з більш ніж 200 процесорами Intel та дев’ятьма iPhone загальною вартістю близько $100 тис., зображуючи вагітність за допомогою накладного живота.

Відомий також чоловік, який намагався провезти через митницю 160 процесорів та 16 складаних телефонів, контрабандист, який використав пластикову плівку, щоб прикріпити до тіла 256 процесорів, та жінка, яка спробувала аналогічний трюк зі 102 айфонами.

Джерело: TechSpot