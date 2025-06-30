(Не) останній заїзд? Він Дізель натякнув на повернення загиблого персонажа в «Форсаж 11»

Домінік Торретто в Форсаж з його фірмовим хрестом

Він Дизель офіційно заявив, що хоче повернути персонажа, по якому сумували фанати франшизи «Форсаж». Але таке завдання не найпростіше.

Актор зробив заяву під час виступу на фестивалі Fuel Fest 2025, де вперше також озвучив і попередню дату виходу «Форсаж 10: Частина 2» — квітень 2027 року. За його словами, він поставив Universal три умови для завершального фільму франшизи. Одна з них — повернення Браяна О’Коннора, попри те, що актор Пол Вокер загинув ще в автокатастрофі у 2013 році.

Нагадаємо, після смерті Вокера під час знімань «Форсаж 7» його брати Калеб і Коді допомогли завершити фільм як дублери, а обличчя Пола було відтворене комп’ютерною графікою. З того часу персонаж Браяна лишався живим у всесвіті серіалу, хоч і поза кадром. Це дало творцям змогу залишити йому місце в історії без прямої участі.

Повернення Браяна, навіть цифрове, викликає суперечки. У фільмах типу «Флеш», «Бунтар-один» чи «Чужий: Ромул» глядачі вже бачили схожі рішення — з неоднозначними враженнями. Та схоже, що команда «Форсажу» все одно готується до ще одного цифрового воскресіння.

Інша вимога стосується того, що дія має знову відбуватись у Лос-Анджелесі. Нова частина справді повернеться до стилістики перших фільмів, де на першому місці стояли нічні перегони та субкультура. Франшиза останні десять років рухалась у бік бойовиків і наукової фантастики, тож плани на простіший і символічніший фінал схвалюють багато давніх фанів.

І третя вимога — Домінік Торретто і Браян мають возз’єднатись. Як саме втілять останнє — поки незрозуміло, але фанати припускають використання CGI, дублерів і цифрової реконструкції. Також залишаються питання, як саме сценаристи планують обіграти такий крок, щоб він не виглядав сумнівно.

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Робота над фільмом ще триває, а конкретної дати виходу, трейлерів чи акторського складу наразі немає. Але судячи з тону заяв Дизеля — фінал обіцяє повернути нас до витоків перед (не) останнім заїздом.

Джерело: Comicbook