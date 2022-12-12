“Незламним POHUY”: українські дизайнери розробили спеціальний одяг на липучках для поранених військових. Вартість комплекту — 1600 грн

Український бренд “POHUY” в колаборації з благодійниками випустив одяг для поранених військових, який буде зручно носити при травмах у шпиталях.

“Вдягати звичні штани через ногу, розірвану уламками, нестерпно боляче. Як і натягувати футболку через руку, зібрану хірургами зі шматків м‘яса та кісток. А тобі хочеться вдягнути щось. Хочеться бути вдягненим нормально, бо одяг – це захищеність. Одяг — це тепло, якого зараз не вистачає у шпиталях”, — пише ініціатор акції, військовий і лідер політичної партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко.

Юрій зазначає, що і сам стикнувся з подібною проблемою влітку. Аж тоді на допомогу прийшли волонтери, які принесли у шпиталь шорти на липучках. Це і стало поштовхом до створення окремої лінійки одягу — призначеного для поранених бійців.

“Через одного з хірургів я вийшов на бійця моєї ж бригади, людину з ніжним позивним “Сатана”, за сумісництвом — модельєра і власника креативного бренду одягу POHUY (Валерій Залужний, наскільки я знаю, теж з-поміж поціновувачів цього бренду). Я запропонував зробити колаборацію: випустити лінію одягу для поранених, але незламних бійців. “Сатана” (до речі, треба дізнатись, як тебе насправді звуть) радо погодився і запустив процес”.

За два місяці роботи волонтери запустили проєкт “Незламним POHUY”, який створює якісний одяг на липучках для поранених, особливо з ампутаціями кінцівок. Комплекти відправлятимуть у шпиталі та профільні медичні заклади, де лікуються бійці ЗСУ.

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Вартість одного комплекту (футболка і штани) — 1600 гривень (44 долари).

Як придбати комплект

“Підвісити” на сайті

Проєкт волонтерський: ви можете сплатити комплект одягу (штани + футболка) на сайті та “підвісити” його, як каву у ресторані.

На сайті бренду оберіть категорію “Незламним POHUY”, та під час оплати напишіть у примітках слово “Дякую” (це важливо!)

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Ці гроші також підуть на виготовлення одягу для незламних бійців.

Передати самостійно

Можна замовити комплекти на сайті самостійно і передати тим, хто їх потребує.

За кілька днів українці вже назбирали на комплекти 2 мільйона гривень, ще на 700 тисяч гривень зроблено замовлень на сайті.