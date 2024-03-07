Nikon купує виробника кінокамер RED, з яким ще 2 роки тому виникали патентні суперечки

Nikon оголосила про купівлю компанії RED, що займається виробництвом високоякісних кінокамер. Вартість угоди не розголошується. У заяві йдеться, що RED стане дочірньою компанією, що повністю належить Nikon. Зараз у RED працює близько 220 співробітників. Наразі не оприлюднюються жодні плани скорочення персоналу.

Компанія RED була заснована у 2005 році й зарекомендувала себе в якості виробника якісних кінокамер. Її камери використовувалися в популярних фільмах, зокрема «Гра в кальмара», «Гострі шори» та «Капітан Марвел». Тепер Nikon планує вийти на цей ринок завдяки своєму новому придбанню. Останніми роками Nikon вийшла з менш прибуткових сфер ринку камер, зокрема припинила розробку нових дзеркальних фотоапаратів.

Цей крок може принести користь обом сторонам, як поділився у Facebook президент RED Джарред Ленг:

«Це стратегічне партнерство об’єднує велику історію та досвід Nikon у розробці продуктів, ноу-хау в обробці зображень, а також оптичну технологію та користувальницький інтерфейс із революційними цифровими кінокамерами та визнаними технологіями RED».

Раніше, у 2018 році, RED намагалася розширити сферу бізнесу та вийти на ринок смартфонів. Проте після нетривалих спроб компанія припинила роботи в цьому напрямку.

Що цікаво, незадовго до партнерства між компаніями виникли патентні суперечки. У 2022 році RED подала до суду на Nikon, стверджуючи, що та свідомо використовувала запатентовану компанією RED технологію стиснення даних у своїй камері Z9. Nikon, своєю чергою, доводила легітимність використання патентів RED. Згодом компанії погодились на врегулювання.

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Джерело: Engadget

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