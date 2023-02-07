«Нова пошта» відкрила у Києві відділення із коворкінгом

Компанія «Нова пошта» розпочала тестування нового формату відділень у Києві. Вона поєднала вантажне відділення із невеликим коворкінгом для роботи. Тепер клієнти зможуть не тільки відправляти й отримувати вантажі до 1100 кг, а й попрацювати, навіть коли немає світла.

Відділення та коворкінг обладнані генераторами та безперебійним інтернет-зв’язком, тому може працювати без електроенергії тривалий час. Робоча зона коворкінгу розрахована на 8 робочих місць. Для усіх відвідувачів доступний безплатний Wi-Fi, кавомашина та встановлено зарядні станції, які дозволяють підзаряджати одночасно декілька електронних пристроїв. Окрім робочих місць, у приміщенні встановлено м’які меблі та дитячий куточок.

Відділення-коворкінг № 2 знаходиться у Києві за адресою вул. Богатирська, 11. Відділення працює щодня:

з 08:00 до 21:00 – у будні,

з 09:00 до 18:00 – у вихідні.

Компанія планує масштабувати цей проєкт і запустити такі коворкінги й в інших містах.