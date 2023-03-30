«Нова пошта» запустила послугу адресного забору відправлень у Польщі – це коштує 43 грн

Компанія «Нова пошта» повідомила про запуск нової послуги для клієнтів у Польщі, які бажають зробити відправлення до України. Відтепер клієнти мають можливість викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки вагою до 30 кг в Україну.

Зазначається, що послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур’єра становить 43 грн (5 PLN), вона оплачується додатково до послуги доставлення.

Щоб замовити адресний забір відправлення, необхідно виконати наступні дії:

Заповнити заявку на сайті https://novapost.pl/pl-uk/international/create-parcel Оплатити доставлення на сайті Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. Важливо, кур’єр не перевіряє вміст відправлення. Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.

Після того, як відправник створить заявку на сайті, з ним зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур’єра. Кур’єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00.

Нагадуємо, що з України у Польщу також можна відправити «Новою поштою» на будь-яку польську адресу, у відділення Nova Post або поштомат.