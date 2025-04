П’ятничний чат — легкі підсумки тижня

Нарешті на календарі найкращий день у світі — п’ятниця. А це значить, що наша традиційна рубрика «П’ятничний чат ITC» чекає своїх гостей. Тут ми обговоримо «легкі підсумки тижня» та просто зберемося разом у коментарях, щоб поспілкуватися про все на світі.

Здавалося б, живемо у 21 столітті, інтернет швидкий, хмари безмежні, а геймери все одно хапаються за старі добрі диски! Нове опитування показало, що аж 60% гравців надають перевагу фізичним копіям ігор. «Так надійніше», — кажуть гравці. І знаєте, їх можна зрозуміти. Навіть мультиплатформні хіти типу Hogwarts Legacy чи Spider-Man 2 показують, що майже половина, а то й більше гравців хочуть мати коробочку на полиці.

Чому так? Бо коробка – це власність, а не «тимчасове володіння», яке дає цифровий магазин. Згадаймо історію з The Crew, коли Ubisoft просто вимкнула сервери, і гравці залишилися ні з чим, крім ліцензійної угоди, де дрібним шрифтом написано, що ти гру не купив, а лише орендував. А диск? Його хіба що подряпати можна, але з бібліотеки він нікуди не дінеться. Плюс нещодавні збої в PSN та історія з блокуванням акаунту Xbox на $40 000 лише підливають олії у вогонь недовіри до «цифри». Тож, видно, диски ще довго будуть гріти наші геймерські душі.

А ось Bethesda вирішила зробити сюрприз і без зайвого шуму випустила ремастер культової Oblivion. І що ви думаєте? Гра рвонула так, ніби її роками рекламували на всіх білбордах! У перший же вечір понад 180 тисяч гравців одночасно побігли в Сіроділ на Steam. Чутки та зливи зробили свою справу краще за будь-яку маркетингову кампанію. Гравці отримали оновлену графіку, покращений геймплей і, що найголовніше, порцію ностальгії.

95% схвальних відгуків досить серйозне досягнення. Люди згадують дитинство і дякують розробникам за те, що гра виглядає так, як вони її запам’ятали (мабуть, з увімкненою шейдерною фантазією). Хвалять оптимізацію і навіть те, що залишили улюблені баги! Щоправда, є один нюанс: Bethesda несподівано вирішила не додавати підтримку модів. Можливо, через перехід на Unreal Engine, а може, просто вирішили дати гравцям відпочити від тисяч модифікацій. Та чи зупинить це модерів? Питання риторичне. Вже цих вихідних чекайте огляд гри на ITC!

Поки у Скайрімі хитрі геймери орудують відмичками та обчищають кишені довірливих NPC, в Україні знайшовся свій кмітливець, що використовує віртуальні технології у реальному світі. На Львівщині один кмітливий кандидат у водії вирішив підійти до теоретичного іспиту з креативом. Замість того, щоб вчити правила дорожнього руху, він одягнув розумні окуляри Meta Ray-Ban і увімкнув «режим спецагента». План був простий: транслювати питання комусь назовні й отримувати підказки прямо в динамік окулярів — Майже Джеймс Бонд.

Але не так сталося, як гадалося. Пильна адміністраторка сервісного центру, мабуть, сама слідкує за новинками техніки, одразу розкусила шпигунський гаджет. Місію було провалено ще до її початку, а іспит зупинено. В МВС з гумором зазначили, що цінують креатив, але знання правил все ж таки надійніша «суперсила». І справді, навіщо такі складнощі, якщо їх можна просто вивчити? Тим паче, що скоро, можливо, іспит можна буде складати онлайн через «Дію» під наглядом ШІ. Цікаво, чи зможе він розпізнати окуляри?

Китайці вирішили перевернути гру в ядерній енергетиці. Вони успішно запустили перший у світі промисловий торієвий ядерний реактор. Нова «вундерваффе» потужністю 2 МВт працює в пустелі Гобі ще з червня 2024 року і, що найцікавіше, може дозаправлятися паливом без зупинки! Торій – це такий собі двоюрідний брат урану, тільки безпечніший, чистіший, з меншою кількістю відходів. А ще його запасів у світі втричі більше.

Реактор працює на фториді торію, розчиненому в розплавлених солях, які одночасно є і теплоносієм. Це робить систему значно безпечнішою: навіть при аварії розплавлене паливо просто застигне, запобігаючи катастрофі. Китайці кажуть, що вивчили старі американські дослідження (які США закинули на користь урану) і просунулися далі. Тепер вони планують побудувати 10 МВт реактор до 2030 року і забезпечити себе енергією на «десятки тисяч років».

Поки Дубай робить ставку на інфлюенсерів і відкриває для них «Тік Ток академію», у Китаї вкладаються в інженерів і як наслідок, вже тестують майбутнє. Huawei та China Unicom запустили в одному з районів поблизу Пекіна домашній інтернет зі швидкістю 10 Гбіт/с! Це стало можливим завдяки новій технології 50G PON. Один щасливчик, пан Цао, вже виміряв у себе вдома швидкість завантаження майже 10 Гбіт/с і віддачі – 1 Гбіт/с, із затримкою всього 3 мс.

Тепер завантажити фільм у 4K для нього – справа кількох секунд, а не хвилин. І це при тому, що вдома може працювати купа гаджетів, транслюватися 8K-відео, йти онлайн-гра і жодних гальмувань! Для порівняння, середня швидкість фіксованого інтернету в Україні становить близько 43 Мбіт/с. На цьому тлі китайські 10 000 Мбіт/с виглядають як щось із далекої галактики. А нам залишається тільки чекати, поки 4K-фільми будуть завантажуватися швидше, ніж ми встигнемо зробити собі чай.

Sony вирішила заспокоїти геймерів, стурбованих чутками про те, що рідкий метал у PS5 може витекти й все зіпсувати (особливо якщо ставити консоль вертикально). У новій PS5 Pro покращили систему охолодження на основі цього самого рідкого металу. Додали спеціальні канавки, щоб він краще розподілявся і стабільніше охолоджував гарячий процесор. Sony каже, що ще при розробці оригінальної PS5 передбачала, що чипи ставатимуть все потужнішими, і без рідкого металу не обійтися.

Окрім покращеного нанесення металу, всередині PS5 Pro тепер ще більше елементів для боротьби з перегрівом, ніж самої електроніки! Зокрема, більший вентилятор з переробленими лопатями. Щоправда, всі ці інженерні дива коштують недешево. PS5 Pro стартувала з цінником $700 (в Україні понад ₴40 000), що значно дорожче за PS4 Pro ($400). Тож не дивно, що продажі на старті виявилися слабшими. Гравці, схоже, більше обурюються ціною, ніж радіють стабільному охолодженню.

Світ кіно також не стояв на місці. Другий сезон The Last of Us зіткнувся з гнівом глядачів. Після виходу другого епізоду рейтинг аудиторії на Rotten Tomatoes впав до скромних 53%, тоді як критики продовжують співати дифірамби (96%). Схоже на класичний рев’ю-бомбінг, і головними «бомбардувальниками», судячи з відгуків, є фанати оригінальної гри. Новачки ж сприймають продовження цілком нормально.

Найбільше дісталося Беллі Рамзі в ролі Еллі. Гравці незадоволені її зовнішністю, силою і навіть тим, що їй вдалося «підкорити єдину красиву жінку в серіалі». Дехто вважає каст жахливим і звинувачує шоуранера Ніла Дракмана в тролінгу фанатів. Цікаво, що Кейтлін Дівер, чий вибір теж критикували, у відгуках майже не згадують. Отож війна між фанатами гри та творцями серіалу тільки набирає обертів.

Тим часом для поціновувачів епічного фентезі Роберта Джордана (і мене в тому числі) з’явилася чудова новина! За мотивами «Колеса часу» створять повноцінну AAA рольову гру з відкритим світом. Займатиметься цим нова студія Iwot studios з Монреаля, а керуватиме процесом Крейг Олександр – ветеран, який свого часу запускав The Lord of the Rings Online та Dungeons & Dragons Online. Тому досвіду в створенні масштабних ігрових світів йому не позичати.

Деталей про саму гру поки мало, але розробники обіцяють адаптувати «все, що описано в книгах, а також усі елементи передісторії». Тобто нас чекає величезний світ і глибока історія. Крейг Олександр вважає це амбітним завданням і обіцяє зібрати команду світового класу. Орієнтовний термін розробки – три роки, тож чекаємо на реліз у 2028 році на ПК та консолях. Сподіваємося, гра вийде не менш захопливою, ніж книги та серіал від Amazon.

А ось технологічну реальність не припиняє трусити на фоні економічних негараздів. У Intel настали не найкращі часи. Компанія готується оголосити про масові звільнення – під скорочення можуть потрапити понад 20 000 співробітників, а це близько 20% усього штату! Ініціатива йде від нового гендиректора, який хоче оптимізувати управління і повернути компанії «культуру, орієнтовану на інженерів». Щоправда, не зовсім зрозуміло, як звільнення інженерів цьому допоможе.

Іноді з віком приходить мудрість, іноді вік приходить самий. (с) Витівки Ілона Маска та його занурення в політику починають дорого коштувати для Tesla. У першому кварталі 2025 року чистий прибуток компанії впав на шокуючі 71% порівняно з минулим роком, до $409 мільйонів. Продажі теж просіли, адже це був найгірший квартал за останні два з половиною роки й перше річне падіння продажів в історії компанії. Tesla ледве втрималася в «зеленій зоні» лише завдяки продажу екологічних кредитів іншим виробникам.

Цього тижня на залізному фронті ITC також не втрачало часу даремно. Під редакційним прицілом опинилась відеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, яка точно сподобається тим геймерам, які шукають раціональності за показником ціна/якість. Також не обійшли увагою широкоформатний UWQHD монітор 2E Gaming G3424B, який прийдеться до вподоби заощадливим фанатам віртуальних високогерцових баталій. А ось POCO F7 Ultra чомусь переборщив з ціновою політикою та викликав багато запитань під час тестування. Якщо ви пропустили ці редакційні огляди, то є ще час все надолужити.

