Підземний храм мая чи таємне сховище? Нове відкриття археологів у Мексиці

У мексиканському штаті Кампече археологи здійснили важливе відкриття. Під час розкопок майданчика для гри в м’яч цивілізації мая дослідники виявили підземну споруду з розмальованими стінами.

Іван Шпрайц (Ivan Šprajc), археолог з Інституту антропологічних і просторових досліджень у Словенії, який керує розкопками, розповів про знахідку. За його словами, команда виявила частини давнішої будівлі з розписаними стінами. Проте лише подальші дослідження зможуть розкрити повну форму та призначення цієї споруди.

Шпрайц наголосив на важливості цього відкриття, зазначивши, що майданчики для гри в м’яч зазвичай знаходять лише у великих поселеннях мая, які були центрами регіональної політичної організації. Національний інститут антропології та історії Мексики повідомляє, що споруда може датуватися раннім класичним періодом (200–600 роки нашої ери) та вкрита шаром розписаної ліпнини.

Перед розкопками Шпрайц і його колеги провели обстеження великої території низовин мая за допомогою лідара — технології, яка використовує лазерні імпульси для створення детальних карт місцевості. Це дало їм змогу виявити кілька давніх поселень мая з залишками житлових будівель і храмових пірамід.

У 2023 році команда знайшла загублене місто мая Окомтун, де розташовані кілька великих пірамід класичного періоду (приблизно 200–900 роки нашої ери). Нова знахідка розміщена на раніше недослідженій території на південь від Окомтуна.

Крім того, археологи виявили ще одне місце, де є площа, піраміда висотою 16 метрів і прямокутний водний резервуар. На вершині піраміди знайшли жертвоприношення: керамічний посуд, керамічну ніжку тварини (можливо, броненосця) та кременевий ніж або наконечник списа.

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Шпрайц пояснив, що ці жертвоприношення були залишені на вершині храму в пізній посткласичний період (1250–1524 роки), коли центральні низовини мая вже перебували в політичному безладі. Проте невеликі групи людей все ще блукали цією територією, залишаючи підношення на будівлях своїх предків.

Ці відкриття в Мексиці є частиною ширшої тенденції археологічних досліджень у Латинській Америці, які продовжують розкривати таємниці давніх цивілізацій регіону. Паралельно з роботою в Кампече, важливі знахідки зробили й в інших частинах континенту.

У північно-західному Перу археологи виявили руїни 5000-річного церемоніального храму та людські рештки під піщаною дюною. Знахідка розташована в районі Занья і є частиною археологічного комплексу Лос Паредонес де ла Отра Банда — Лас Анімас.

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Джерело: Livescience