Новини Наука та космос 09.07.2024 о 13:16 comment views icon

Археологічна сенсація в Перу: під піском знайшли стародавній храм із людськими останками

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Ігор Панченко

Автор новин

Археологічна сенсація в Перу: під піском знайшли стародавній храм із людськими останками

У північно-західному Перу археологи виявили руїни 5000-річного церемоніального храму та людські рештки під піщаною дюною. Знахідка розташована в районі Занья і є частиною археологічного комплексу Лос Паредонес де ла Отра Банда — Лас Анімас.

Розкопки, що розпочалися 3 червня, розкрили залишки стін багатоповерхового храму. Між стінами дослідники знайшли скелети трьох дорослих людей. Поховання містять загорнуті в тканину підношення, що може свідчити про жертовні ритуали на цьому місці.

Археологічна сенсація в Перу: під піском знайшли стародавній храм із людськими останкамиАрхеологічна сенсація в Перу: під піском знайшли стародавній храм із людськими останкамиАрхеологічна сенсація в Перу: під піском знайшли стародавній храм із людськими останками

«Ми, ймовірно, досліджуємо 5000-річний релігійний комплекс в археологічному просторі, окресленому стінами з глини. Тут є те, що могло бути центральними сходами, якими підіймалися до своєрідної сцени в центральній частині», — зазначив Луїс Армандо Муро Іноньян, керівник археологічного проєкту культурних ландшафтів Укупе — долини Занья.

Стіни прикрашені складними фризами із зображеннями людського тіла з пташиною головою, котячими рисами та кігтями рептилії. Верхні частини стін покривала «тонка штукатурка з мальовничим рисунком».

Пам'ятка культури Моче
Пам’ятка культури Моче

Дослідники також виявили пам’ятку, що датується 600–700 роками нашої ери, періодом культури Моче в Перу. Моче, відомі своїми величними храмами та вишуканими витворами мистецтва, зокрема керамічними келихами у формі людських голів, практикували людські жертвоприношення. Команда також ідентифікувала поховання дитини 5–6 років, яке відбулося значно пізніше.

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Джерело: Livescience


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