“ПриватБанк”: у травні 19,6 млн українців відправили/отримали 74 млн карткових переказів на суму 235 млрд грн

У травні за допомогою карток “ПриватБанку” українці відправили ли чи отримали від рідних та друзів в Україні та за кордоном 74 млн переказів на загальну суму понад 235 млрд грн. Можливістю відправити та отримати гроші на картку “ПриватБанку” скористалися 19,6 млн людей.

У порівнянні з січнем 2022, обсяги карткових р2р переказів зросли вдвічі (зі 119 млрд до 235 млрд), кількість – у півтори рази (з 61 до 74 млн).

Найчастіше для відправки та отримання миттєвих переказів українці користуються картками ПриватБанку: у травні клієнти банку зробили 33,6 млн переказів на 90,5 млрд грн.

На закордонні картки у травні клієнти “ПриватБанку” зробили більше 3 млн переказів на суму понад 1 млрд доларів США, що удвічі перевищує обсяги таких переказів у травні 2021 року.