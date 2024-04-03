Профільний комітет Ради вже завтра проголосує за ліквідацію КРАІЛ та передачу повноважень Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу) і передачу повноважень Мінцифрі вже 4 квітня.
Про це повідомив в Telegram народний депутат, заступник голови комітету Ярослав Железняк.
«Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде доопрацьований 9256-д», — повідомив він.
Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо організації та законопроєкт про проведення азартних ігор та лотерей.
Також в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу (в законі вже є обмеження, просто, за словами нардепа, їх ніхто не боїться порушувати), систему онлайн-моніторингу і інше.
29 березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція “Обмеження роботи онлайн казино”, де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.
Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав ідею ліквідації КРАІЛ й запропонував автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав законопроєкт Мінцифри й відправив його на розгляд у парламент.