Профільний комітет Ради вже завтра проголосує за ліквідацію КРАІЛ та передачу повноважень Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу) і передачу повноважень Мінцифрі вже 4 квітня.

Про це повідомив в Telegram народний депутат, заступник голови комітету Ярослав Железняк.

«Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде доопрацьований 9256-д», — повідомив він.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо організації та законопроєкт про проведення азартних ігор та лотерей.

Також в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу (в законі вже є обмеження, просто, за словами нардепа, їх ніхто не боїться порушувати), систему онлайн-моніторингу і інше.