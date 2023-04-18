Провідник «‎Укрзалізниці»‎ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі купе — СБУ викрило схованку

СБУ повідомила про затримання співробітника «‎Укрзалізниці», який перевозив так званих ухилянтів (осіб, що ухиляються від прибуття до ТЦК та виконання свого військового обов’язку) за кордон у… вентиляційній системі пасажирського вагона

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Ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку викрила контррозвідка Служби безпеки — новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу налагодив провідник потяга Запоріжжя–Перемишль, якого затримали спецпризначенці під час проведення комплексних заходів затримано, повідомляє пресслужба СБУ.

Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець переобладнав замкнену технологічну порожнину вентиляційного каналу купе провідника у спеціальну схованку. У ній ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані. Вартість такої «послуги» сягала близько $2,5 тис. Сума залежала від терміновості втечі й розкладу руху потяга.

Контррозвідники СБУ викрили нелегальний «трафік» і затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Наприкінці березня представник фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський (днями він же розповідав про електронні повістки в «Дії», що зрештою вкотре спростували в Мінцифри) повідомляв про розробку законопроєкту про реєстр «ухилянтів», проте у Раді документ так і не був зареєстрований.

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