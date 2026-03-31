В Україні запустили соцмережу YEDNÁ: без ботів та росіян, але з верифікацією в "Дії"

Днями в Threads поширились дописи про запуск “соцмережі тільки для українців” під назвою YEDNÁ: в ній нібито немає ботів та росіян, а реєстрація доступна лише після верифікації в “Дії”. Хтось припускав, що це така собі версія російського MAX, але вже від української влади: журналісти розібрались, чи дійсно це так.





Як працює соцмережа?

На офіційному сайті YEDNÁ позиціюють як геолокаційну соцмережу: тобто користувач бачить контент лише зі свого міста. Основна ідея, аби ви могли поспілкуватись з людьми, розташованими поруч і не натрапили на ботів. Водночас у сервісі немає приватних повідомлень чи чатів.

Щоб зберегти виключно українське ком’юніті, YEDNÁ пропонує верифікацію через застосунок “Дія” та підтвердження особи через Дія.Підпис. Однак це, як і відсутність притомної інформації про засновників, вже викликало у користувачів підозри щодо зв’язку із владою.

“Після успішної верифікації ми отримуємо лише ваш ПIБ та ІПН (РНОКПП) — це єдина персональна інформація, яку зберігає платформа”, — зазначають розробники.

В коментарях засновники зазначають, що дані користувачів зберігатимуться в AWS Europe, а ІПН потрібен для того, аби “гарантувати один акаунт на одну людину та забезпечити можливість повторної авторизації без втрати даних”.





Що кажуть в YEDNÁ та “Дії”?

“Дія” в коментарі до одного з дописів в Threads зазначила, що зі своєї сторони надає виключно технічну можливість верифікації.

“Ви підтверджуєте особу в Дії, а послуги отримуєте вже в самому застосунку”.

Самі ж розробники просувають проєкт як “приватну ініціативу”. ФОП, вказаний на сайті й зареєстрований в травні 2022 року, належить Ігорю Магуряну з Одеси, який погодився дати кілька публічних коментарів сайту Dev.ua.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Магурян каже, що сам є засновником проєкту і має досвід у мобільній розробці. Соцмережу вирішив створити як альтернативу Threads, Instagram, Telegram, але без росіян, ботів та ШІ-контенту. На старті над проєктом YEDNA працюють дві людини, а фінансування здійснюється за їх власний кошт. На питання, чому вирішили запустити верифікацію через “Дію”, розробник відповів:

“Дія” є єдиним простим і надійним способом переконатись, що користувач справді є громадянином України. Інтеграція відбувається на підставі Договору про підключення інформаційно-комунікаційної системи до Порталу Дія в межах проєкту “Дія ID”.

На старті YEDNÁ доступна лише в Одесі, як iOS-застосунок. Версія для Android — в розробці, як і плани на запуск в інших українських містах.

Джерело: The Page, Dev.ua