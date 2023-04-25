Розповсюджували російські фейки та закликали до масових убивств: СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф в різних регіонах України

Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію міжрегіональної мережі проросійських інтернет-агентів, які через месенджери та соцмережі розповсюджували дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Загалом в мережу входило 6 ворожих поплічників. Більшу частину деструктивного контенту вони брали з російських інтернет-ресурсів.

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Київ

Викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців. Крім того, він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» з ядерним боєзарядом проти країн Європи. Разом з тим ворожий поплічник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.

Одеська область

Заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки Одеської області, яка адмініструвала декілька прокремлівських Telegram-каналів. Там вона публікувала заклики до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих захисників України.

Миколаївщина

Повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). Під час листування з мешканцями вона схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали російських так званих медіа.

Харків

Задокументовано злочинну діяльність жінки, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

Черкаська область

Викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.

Джерело: СБУ