Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ

У рамках презентації Galaxy Unpacked 2026 у Сан-Франциско Samsung представив Galaxy S26 та S26+.

Партнер трансляції ?

Galaxy S26

Молодша модель лінійки отримала дизайн, схожий з Galaxy S25, що було цілком очікувано. Пласкі скляні передня та задня панелі й металева рамка. 6,3″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей з частотою 120 Гц та підтримкою HDR10+, роздільною здатністю 2340×1080 та піковою яскравістю 2600 ніт. Дисплей захищений Gorilla Glass Armor 2.

Навідміну від попередньої лінійки, де всі смартфони отримали флагманські чипи Snapdragon, цього разу Galaxy S26 та S26+ отримали чип Exynos 2600 2 нм. Snapdragon 8 Elite Gen 5 має лише Galaxy S26 Ultra та всі пристрої з лінійки, призначені для американського та китайського ринків.

Galaxy S26 має 12 ГБ ОЗП та від 128 до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Однак, ймовірно, що варіант зі 128 ГБ пам’яті не з’явиться у продажу в Україні. Блок камер представлений основною на 50 Мп, ультраширококутною на 12 Мп та телефото об’єктивом на 10 Мп з трикратним оптичним зумом, а також фронталкою на 12 Мп. Таким чином покращення якості фото та відео залежатиме виключно від апаратної частини та покращених функцій на базі ШІ. Серед них, зокрема, Photo Assist та Сreative Studio. Функція Super Steady тепер сама тримає горизонт, щоб відео було рівним. Плюс новий кодек для 8К відео.

Galaxy S26 отримав акумулятор місткістю 4300 мА·год порівняно з 4000 мА·год в Galaxy S25. 25 Вт дротова зарядка дозволяє зарядити смартфон до 50% за півгодини. Звісно, також є підтримка швидкої, зворотньої та бездротової зарядки. Пристрій працює на Android 16 One UI 8.5. Samsung обіцяє 7 оновлень ОС.

Galaxy S26+

Смартфон отримав 6,7″ Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплей з частотою оновлення 120 Гц як і молодша модель, з підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 2600 ніт, роздільною здатністю 3120×1440. Він також працює на 2-нм Exynos 2600, 12 ГБ ОЗП, 256 або 512 ГБ вбудованої пам’яті. Блок камер такий самий як в Galaxy S26: основна 50 Мп, надширококутна на 12 Мп, телефото об’єктив 10 Мп та фронталка на 12 Мп. Місткість акумулятора трохи більша ніж в молодшої моделі та складає 4900 мА·год. Є підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт, що має заряджати 69% акумулятора за 30 хвилин. Смартфон також працює на Android 16 One UI 8.5.

Як Galaxy S26, так і S26+ підтримують тридіапазонний Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7. Однак S26 отримала Bluetooth 5.4, тоді як S26+ Bluetooth 6.0. Обидві моделі отримали захист від води та пилу за стандартом IP68. Вони мають витримувати занурення під воду на глибину до 1,5 протягом близько півгодини. Смартфони надійдуть у продаж у у фіолетовому, світло-блакитному, білому та чорному кольорах за матовою задньою панеллю.

Ціни на моделі в Україні:

Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ — 45 499 грн

Samsung Galaxy S26 12/512 ГБ — 50 499 грн

Samsung Galaxy S26+ 12/256 ГБ — 53 999 грн

Samsung Galaxy S26+ 12/512 ГБ — 58 999 грн

ШІ

Про функції ШІ варто сказати окремо. Обидві моделі окрім вже традиційних ШІ-асистентів Bixby та Gemini отримають ще й Perplexity. Наприклад, вже звичні функції Now Brief та Circle to Search with Google стають ще більш зручними та персоналізованими, зокрема Circle to Search дозволяє виділяти одразу кілька об’єктів. Нова функція Now Nudge покликана спростити спілкування та планування. Вона розумітиме контекст у чатах та показуватиме корисну інформацію у вікні повідомлень, узгоджуючи деталі щодо замовлень, спрощуючи пошук фото у галереї, розпізнаючи записи про заплановані зустрічі.

Gemini зможе робити замовлення, переглядати записи у чатах та багато іншого. Голосовий асистент Bixby став ще розумнішим. Йому можна ставити запитання щодо керування телефоном та інших корисних функцій. У браузер Galaxy інтегровано ШІ Perplexity, доступний прямо під час пошуку. Він працюватиме на всіх вкладках і навіть у нещодавній історії, допомагаючи швидко знаходити відповіді на питання.

Ми писали, що Samsung представив Galaxy S26 Ultra та навушники Buds 4 і Buds 4 Pro.

Джерело: The Verge

Партнером текстової трансляції ITC виступає Comfy — безумовний лідер ринку з продажу техніки в Україні. Бонусом: ті, хто залишать свої контакти у формі на сайті компанії, отримають додаткову вигоду в 1500 грн.