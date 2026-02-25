Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Під час лютневого заходу Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra. Як і обіцяли витоки, ця новинка отримала кілька цікавих функцій.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra містить 6,9-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з роздільною здатністю QHD+ (3120х1440 пікселів) і адаптивною частотою оновлення зображення 1-120 Гц. Пікова локальна яскравість сягає 2600 ніт — як у S25 Ultra. Екран прикриває Corning Gorilla Armor 2. Пристрій має антиблікове покриття, ультразвуковий сканер відбитків пальців і 12 МП фронтальну камера. Заявлена підтримка S Pen, але без Bluetooth.

Головна новинка цьогорічного флагмана — Privacy Display. Це апаратне рішення, що дозволяє смартфону затемнювати окремі пікселі так, що під кутом вони виглядають чорними. Функція працює разом з інтерфейсами програм: затемнює сповіщення, спливаючі вікна та поля введення паролів. Режим можна вмикати вручну або довірити автоматичне ввімкнення під час поїздок.

Samsung Galaxy S26 Ultra у всіх регіонах отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (2 ядра Oryon V3 Phoenix L до 4,74 ГГц + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M до 3,62 ГГц + GPU Adreno 840). На вибір користувачів доступні конфігурації з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища. Слот для карт пам’яті відсутній.

Основна камера має сенсор 200 МП, як і торік, але з ширшою діафрагмою f/1.4. Також є оптична стабілізація зображення. Samsung заявляє про на 47% більше захоплення світла. Телефото модуль 10 МП із 3-кратним зумом отримав менший сенсор 1/3,94 дюйма (проти 1/3,52 дюйма у S25 Ultra). Далекобійний (5x) 50 МП телефото модуль має ширшу діафрагму f/2.9 — на 37% світлішу. 50 МП ультраширококутний модуль залишився без змін.

Місткість акумулятора на фоні китайських виробників виглядає не дуже переконливо і становить 5 000 мА·год, як і в попередніх Ultra. Зате потужність дротової зарядки зросла до 60 Вт (зарядний адаптер купується окремо). За заявою компанії, це дозволяє зарядити батарею від 0 до 75% за 30 хвилин. Підтримуються бездротова зарядка потужністю до 25 Вт (Qi 2.2) та реверсивна — 4,5 Вт. Смартфон став трохи тоншим (7,2 мм) і легшим (214 г), він зберіг титанову рамку та задню панель із Gorilla Glass Victus 2.

Новий Samsung Galaxy S26 Ultra працює під управлінням оболонки One UI 8.5 на базі Android 16. Програмні можливості покладаються на ШІ. Photo Assist у Галереї дозволяє швидко редагувати фото за допомогою Galaxy AI, який також сортує скриншоти. Creative Studio створює стікери, листівки та шпалери з фото або ескізів. Audio Eraser тепер підтримує YouTube, Netflix і Instagram — зменшує фоновий шум і виділяє голоси. Call Screening відповідає на дзвінки, ідентифікує абонента й показує текстову розшифровку. Now Nudge і Now Brief пропонують контекстні підказки на основі повідомлень, листів і сповіщень.

Ціна

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra доступний у кольорах Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White, а також в ексклюзивних онлайн-версіях Silver і Pink Gold (через Samsung.com). Ціни становлять:

12/256 ГБ — €1450 (64 999 грн ),

), 12/512 ГБ — €1650 (70 999 грн або 64 999 грн в рамках обмеженої пропозиції ),

), 16 ГБ/1 ТБ — €1950 (79 999 грн або 73 999 грн в рамках обмеженої пропозиції ).

Передзамовлення на Galaxy S26 Ultra стартують сьогодні, а продажі — з 11 березня.

Джерело: gsmarena

