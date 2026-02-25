banner

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Пристрої 25.02.2026 comment views icon

Під час лютневого заходу Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S26 Ultra. Як і обіцяли витоки, ця новинка отримала кілька цікавих функцій.

Партнер трансляції?
logo

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra містить 6,9-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з роздільною здатністю QHD+ (3120х1440 пікселів) і адаптивною частотою оновлення зображення 1-120 Гц. Пікова локальна яскравість сягає 2600 ніт — як у S25 Ultra. Екран прикриває Corning Gorilla Armor 2. Пристрій має антиблікове покриття, ультразвуковий сканер відбитків пальців і 12 МП фронтальну камера. Заявлена підтримка S Pen, але без Bluetooth.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від €1450: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Головна новинка цьогорічного флагмана — Privacy Display. Це апаратне рішення, що дозволяє смартфону затемнювати окремі пікселі так, що під кутом вони виглядають чорними. Функція працює разом з інтерфейсами програм: затемнює сповіщення, спливаючі вікна та поля введення паролів. Режим можна вмикати вручну або довірити автоматичне ввімкнення під час поїздок.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від €1450: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Samsung Galaxy S26 Ultra у всіх регіонах отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (2 ядра Oryon V3 Phoenix L до 4,74 ГГц + 6 ядер Oryon V3 Phoenix M до 3,62 ГГц + GPU Adreno 840). На вибір користувачів доступні конфігурації з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища. Слот для карт пам’яті відсутній.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Основна камера має сенсор 200 МП, як і торік, але з ширшою діафрагмою f/1.4. Також є оптична стабілізація зображення. Samsung заявляє про на 47% більше захоплення світла. Телефото модуль 10 МП із 3-кратним зумом отримав менший сенсор 1/3,94 дюйма (проти 1/3,52 дюйма у S25 Ultra). Далекобійний (5x) 50 МП телефото модуль має ширшу діафрагму f/2.9 — на 37% світлішу. 50 МП ультраширококутний модуль залишився без змін.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від €1450: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Місткість акумулятора на фоні китайських виробників виглядає не дуже переконливо і становить 5 000 мА·год, як і в попередніх Ultra. Зате потужність дротової зарядки зросла до 60 Вт (зарядний адаптер купується окремо). За заявою компанії, це дозволяє зарядити батарею від 0 до 75% за 30 хвилин. Підтримуються бездротова зарядка потужністю до 25 Вт (Qi 2.2) та реверсивна — 4,5 Вт. Смартфон став трохи тоншим (7,2 мм) і легшим (214 г), він зберіг титанову рамку та задню панель із Gorilla Glass Victus 2.

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від €1450: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Новий Samsung Galaxy S26 Ultra працює під управлінням оболонки One UI 8.5 на базі Android 16. Програмні можливості покладаються на ШІ. Photo Assist у Галереї дозволяє швидко редагувати фото за допомогою Galaxy AI, який також сортує скриншоти. Creative Studio створює стікери, листівки та шпалери з фото або ескізів. Audio Eraser тепер підтримує YouTube, Netflix і Instagram — зменшує фоновий шум і виділяє голоси. Call Screening відповідає на дзвінки, ідентифікує абонента й показує текстову розшифровку. Now Nudge і Now Brief пропонують контекстні підказки на основі повідомлень, листів і сповіщень.

Ціна

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra доступний у кольорах Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White, а також в ексклюзивних онлайн-версіях Silver і Pink Gold (через Samsung.com). Ціни становлять:

  • 12/256 ГБ — €1450 (64 999 грн),
  • 12/512 ГБ — €1650 (70 999 грн або 64 999 грн в рамках обмеженої пропозиції),
  • 16 ГБ/1 ТБ — €1950 (79 999 грн або 73 999 грн в рамках обмеженої пропозиції).

Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від €1450: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Передзамовлення на Galaxy S26 Ultra стартують сьогодні, а продажі — з 11 березня.

Не емейзінг: Samsung Galaxy S26 Ultra “знищив” iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench

Джерело: gsmarena

Партнером текстової трансляції ITC виступає Comfy — безумовний лідер ринку з продажу техніки в Україні. Бонусом: ті, хто залишать свої контакти у формі на сайті компанії, отримають додаткову вигоду в 1500 грн.

Партнер трансляції?
logo

  •  
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати