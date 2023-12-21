Seeds of Bravery – українські стартапи профінансують на €20 млн, щоб підтримати технологічну екосистему (і жіноче підприємництво)

Пан’європейський консорціум, до складу якого входять відомі технологічні, фінансові та бізнес-компанії, підписав грантову угоду з Європейською Інноваційною Радою (EIC) на суму €20 млн для розгортання ініціативи Seeds of Bravery (UASEEDs). Вона спрямована на підтримку української технологічної екосистеми.

Загальну суму розділять на частини. €12 млн піде на фінансування близько 200 українських Deep Tech-стартапів. Вже зараз стартує приймання заявок на грант до €10 тис. На ці кошти можна буде вдосконалити свою бізнес-модель, бізнес-план або стратегію зростання. Ще частина коштів піде на навчання підприємців, просування проєктів та їх вихід на міжнародні ринки. Українські стартапи вже можуть подавати заявки на проєкт Seeds of Bravery.

Особливістю проєкту Seeds of Bravery є те, що він зосереджений на розвитку жіночого підприємництва з метою досягти, аби щонайменше 20% стартапів та інноваційних МСП були засновані або очолювані жінками.

Інноваційні послуги є початковою частиною комплексного пакета з 5 видів підтримки з потенційним грантом на загальну суму €60 тис. Різновиди підтримки включатимуть:

Innovation Services (до €10 тис.)

Entrepreneurship (restart, relocate, continuity, and women entrepreneurs) (до €25 тис.)

Deep Tech incubation (до €25 тис.)

Rebuilding Ukraine (до €25 тис.)

Deep Tech Scale-Up (до €50 тис.)

Ініціатива Seeds of Bravery має на меті не лише надавати підтримку, але й залучати додаткові інвестиції, просувати українські проєкти, навчати підприємців, виходити на міжнародні ринки та інтегрувати українську інноваційну екосистему в європейську мережу.

Проєкт також планує запровадити більше інноваційних послуг, зокрема: аналіз прав інтелектуальної власності та патентів, пілотування користувацького досвіду, тестування попиту або пілотування, аналіз/валідація ринку, послуги з інтернаціоналізації (включаючи участь у конференціях, ярмарках та місіях), послуги з управління портфелем та відносини з інвесторами, планування та цифрові інструменти для краудфандингових кампаній (акціонерного капіталу).