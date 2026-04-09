

Енергоефективність по індійськи: стартап пропонує кухонну плиту на водні

Олександр Федоткін

Greenvize

Індійський стартап Greenvize представив компактну та готову до використання кухонну плиту на водні.


Система складається з електролізера з протонно-обмінною мембраною, безпосередньо інтегрованого у кухонну плиту. Таким чином користувачі можуть отримувати водень з води через просте обертання ручки. Така плита не вимагає допоміжного та вартісного обладнання для зберігання або розподілу. Вода розщеплюється на водень та кисень внаслідок електролізу.

Водень одразу ж використовується як паливо для приготування їжі. Єдине, що виділяється під час його спалювання це водяна пара. Одночасно плита виділяє кисень для покращення якості повітря навколо. За словами співзасновника та директора Greenvize Санджива Чоудхарі, плиті необхідно лише близько 100 мл дистильованої або очищеної методом зворотного осмосу води та близько 1 кВт·год електроенергії для виробництва водню.

Цього, зокрема, достатньо для безперервного приготування їжі протягом 6 годин. Пристрій також можна під’єднати до системи сонячних панелей на даху. Чоудхарі підкреслив, що у стандартній конфігурації водень генерується й одразу ж використовується, що виключає необхідність в його зберіганні.


При цьому, за словами співзасновника Greenvize, систему можна обладнати сховищем для зберігання водню. Це дозволить виробляти паливо у часи мінімального навантаження на енергомережу або в пікові періоди сонячної активності, а сам водень використовувати за потреби.

Для зберігання можна використовувати балони зі стисненим газом, які працюють під тиском 200-300 бар, або буферні резервуари низького тиску за потреби короткочасного балансування.

Чоудхарі додає, що система може бути адаптована під абсолютно різні потреби. Компанія також може постачати різні рішення для зберігання водню на вимогу клієнта, включно з балонами та каскадними системами.

Директор Greenvize переконує, що пропонована технологія передбачає ефективне енергоощадження. Традиційні індукційні плити споживають до 2 кВт·год з кожної конфорки. Це 12 кВт·год за 6 годин приготування їжі. Пропонована компанією система споживає значно менше електрики.

В Greenvize також відзначають, що міцна конструкція з нержавіючої сталі та вбудовані системи безпеки роблять систему придатною для постійної та надійної експлуатації. Наразі компанія орієнтується на готелі, заклади харчування та сільську місцевість, де гнучкість та надійність мають ключове значення.

Вартість такої водневої плити з однією конфоркою у перерахунку складає $1128 та ПДВ. Модель з двома конфорками коштує близько $1610 без врахування ПДВ.

Раніше ми писали, що у США запрацював перший ядерний реактор, що виробляє енергію, водень та чисту воду. Між тим науковці створили квантовий матеріал, який “витягує” водень з сонця й води.

Джерело: Interesting  Engineering

